La pasión de un venezolano por las raquetas en el Día Mundial del Tenis

En el Día Mundial del Tenis Noticia al Día se va hasta la malla del deporte blanco para conocer la historia de quienes hacen vida en la cancha

Ryan Sifuentes es su nombre, tiene 36 años, es de Aragua, pero hace tres años salió de Venezuela a Perú en búsqueda de un sueño, uno que lo mantiene activo sobre esa pista rectangular, que está delimitada por líneas y dividida por una malla, la cual ha hecho su segunda casa y que hoy le hace formar parte en la celebración deportiva del Día Mundial del Tenis.

Camino a la raqueta

Su pasión por el tenis nació a temprana edad, pues viene de una familia de deportistas, sus padres también son tenistas. Cuando pisó un complejo recreacional intentó de todo, pero fue el tenis el que lo escogió.

“Mi papa me llevó de pequeño a las canchas de Maracay y tuve la oportunidad de tener el primer contacto con este deporte y me quedé con él. Fui entrenando y luego me retiré un tiempo para practicar otros deportes, porque sentí la necesidad de probar otras cosas como natación, y de hecho gané competiciones, probé hasta en baloncesto, en fin, en varias disciplinas deportivas, pero volví al tenis porque fue lo que más me apasionó por ser un deporte de coordinación compleja, en el que me tocó trabajar mucho para mejorar y ese fue el éxito que pude lograr”, dice Sifuentes.

Comenzó a competir a los 10 años de edad. Jugó su primer torneo y logró ser finalista. Revela que en ese preciso instante se dijo, que ese era su deporte. “Posteriormente me fui preparando y obtuve diversos campeonatos a nivel estadal y regional. Logré la medalla de oro en la modalidad por equipos de los JUVINES, que son los juegos nacionales universitarios, representando a la Universidad Central de Venezuela. Y el mejor ranking que pude alcanzar es 7 en primera categoría. Lamentablemente por razones personales me retiré del tenis a muy temprana edad, para ser más preciso, a los 16 años y en ese momento, finaliza mi carrera como jugador de alto rendimiento”, agrega Sifuentes.

Emoción y alma en la cancha

En plena cancha entra el árbitro por lo que la suerte de cara o sello es inevitable, el saque o devolución ya está decidido. Las raquetas y pelota están a la espera, los jugadores también, quienes se miran desde cada extremo y este tenista venezolano sabe lo que se siente. “Pues, son muchas emociones. Por lo general este deporte es 70% mental, pero la realidad es que se siente ansiedad, más aún si el rival es desconocido. Sin embargo, a medida que transcurre el juego y vas analizando a tu contrincante, vas construyendo tu estrategia y comienzas a dar el mejor tenis posible para ganar el partido”, confiesa.

Sifuentes agrega que el tenis, para él, es como la vida, tienes días buenos, pero también malos, lo que le ha enseñado a ser disciplinado, ordenado, a fomentar sus valores y entender que, sin sacrificio, no hay victoria y que sencillamente el tenis es capaz de transformar un mal día, en uno excelente.

Enseñando su deporte

Pero ya han pasado varios años, su presencia en la cancha se mantiene vigente, ahora es entrenador, algo que no tenía en sus planes y que de forma intempestiva pasó, por lo que se sigue preparando para lo mejor y con ello los sueños, pues hoy desde su posición como entrenador, anhela con poder llevar a un atleta hasta lo más alto del tenis mundial, un grand slam.

“Simplemente sucedió de forma inesperada. Cuando tomé la decisión de enseñar, me dije que sería el entrenador que quisiera haber tenido cuando fui jugador junior. Hoy, luego de 17 años enseñando, mi mayor motivación es poder ayudar a mis atletas a alcanzar sus sueños y ser personas exitosas, con valores, siendo el deporte un transformador social que tanto hace falta en Venezuela en la actualidad. Otro sueño es poder llegar a unos Juegos Olímpicos como técnico y más allá de eso, que el tenis sudamericano logre una transformación que permita que más jugadores de nuestra región, puedan estar entre los mejores del mundo”, dice con emoción Sifuentes.

Para este tenista venezolano, quien desde la altura del Perú continua con sus estudios a distancia que lo preparan como licenciado en entrenamiento deportivo con especialidad en tenis de campo, este deporte no tiene edad e implica varios retos que no son solo pegarle a la pelota, pasarla o que entre en zona buena, sino dirigirla a donde se quiera.

Por eso en este Día Mundial del Tenis hay que recordar que practicarlo tiene muchos beneficios para la salud, además que ante la pandemia por COVID_19 resulta ser uno de los deportes más seguros para practicar, porque los jugadores tienen suficiente distanciamiento entre un lado de la cancha y el otro. Solo se requieren ganas y disciplina.

