La Fórmula 1 tendrá en su calendario 2021 el GP de Portugal

marzo 5, 2021 - 9:14 am

La Fórmula 1 hizo oficial este viernes que habrá un Gran Premio de Portugal en su calendario para la temporada 2021.

La carrera se realizará en Portimao el 2 de mayo, fecha que estaba reservada para una carrera cuya sede faltaba confirmar, anunciaron el promotor del campeonato y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El circuito de Portimao, en la región del Algarve (sur), acogerá por tanto por segunda vez en su historia un Gran Premio de F1, después del primero en octubre pasado durante una campaña remodelada por la pandemia.

No era seguro que se fuera a celebrar el evento debido a las incertidumbres provocadas por el covid-19.

«Esperamos recibir de nuevo a los aficionados en Portimao (27.000 en 2020) con toda seguridad y trabajamos con el promotor en los detalles de este plan», anunció en un comunicado el presidente de la F1, Stefano Domenicali.

We're going back to Portimão! 🇵🇹🙌

🗓 30 April – 02 May#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/pCFio064VC

— Formula 1 (@F1) March 5, 2021