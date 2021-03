La emoción de la viuda de Chadwick Boseman por el Globo de Oro póstumo que ganó el actor

marzo 1, 2021 - 8:36 am

Chadwick Boseman, que falleció a los 43 años el 28 de agosto de 2020 a causa de un cáncer de colon que le había sido diagnosticado en 2016 y que había mantenido en secreto, ganó este domingo el Globo de Oro póstumo por su papel en “Ma Rainey’s Black Bottom”. Su esposa, en medio de lágrimas, aceptó el premio en su nombre:: “No tengo sus palabras, pero tenemos que aprovechar los momentos para celebrar a quienes amamos”.

“Él agradecería a Dios, agradecería a sus padres, agradecería a sus antepasados por su guía y sus sacrificios”, dijo la viuda del difunto actor en la edición 78 ª de los Globos de Oro.

“Él diría algo hermoso. Algo inspirador, algo que amplificara esa pequeña voz dentro de nosotros que nos dice que podemos hacerlo, que sigamos adelante…”, continuó Taylor Simone Ledward en su sentido discurso de aceptación durante la gala que se llevó a cabo de manera virtual a causa de la pandemia.

La esposa del actor protagonizó el momento más emocionante de la gala con unas palabras llenas de amor. Lloró desde la primera palabra, una emoción que contagió a Renée Zellweger, la presentadora, y a todos los espectadores que estaban siguiendo la premiación.

Chadwick Boseman murió a causa de un cáncer a los 43 años (Reuters)

Su muerte a una edad tan temprana conmocionó a Hollywood, ya que el actor había alcanzado la cima con su actuación en la taquillera “Black Panther”.

Boseman es el primer ganador póstumo afroamericano en la historia de estos premios y es el cuarto actor afroamericano ganador de la categoría mejor actor en drama después de Forest Whitaker en “The Last King of Scotland”, Denzel Washington en “The Hurricane” y Sidney Poitier en “Lilies in the Field”.

La estrella de “Ma Rainey’s Black Bottom” venció a Riz Ahmed (Sound of Metal), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) y Tahar Rahim (The Mauritanian).

Esta fue la primera nominación al Globo de Oro de Boseman.

En la película de Netflix que se estrenó tras su muerte, el actor interpreta a un ambicioso trompetista llamado Levee que pretende lanzarse con su propia versión de las canciones de Ma Rainey, la poderosa cantante de blues interpretada por Viola Davis.

A lo largo de su carrera, el actor demostró talento para interpretar a figuras históricas, con actuaciones memorables como el gran jugador del béisbol Jackie Robinson en “42”, la leyenda de la música James Brown en “Get on Up” y como el defensor de los derechos civiles Thurgood Marshall en » Marshall “.

También protagonizó el thriller de 2019 “21 Bridges” y “Da Five Bloods” de Spike Lee.

Boseman fue diagnosticado con cáncer de colón en 2016, sin embargo, el actor nunca hizo público su estado de salud. Fue enterrado el 3 de septiembre en un cementerio de Belton, Carolina del Sur.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Infobae