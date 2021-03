Kyrie Irving se perderá los tres próximos juegos de Nets por un «asunto familiar»

marzo 22, 2021 - 2:57 pm

El base Kyrie Irving, una de las tres superestrellas de los Brooklyn Nets, causará baja en los tres próximos partidos por razones familiares, informó este lunes 22 de marzo la franquicia de la NBA.

«Kyrie Irving no acompañará al equipo en el viaje de tres partidos de esta semana para atender un asunto familiar», dijeron los Nets en su cuenta de Twitter sin dar más detalles.

El base, segundo máximo anotador de los Nets esta temporada (28,1 puntos) tras Kevin Durant, se perderá los choques a domicilio del martes ante los Portland Trail Blazers, el miércoles ante los Utah Jazz y el viernes ante los Detroit Pistons.

