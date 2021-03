Kate del Castillo operada tras sufrir un accidente durante una grabación

marzo 10, 2021 - 9:58 am

Hace unos días, durante las grabaciones de uno de sus proyectos en la pantalla, la actriz Kate del Castillo sufrió un accidente en el que se tropezó al enredar su cartera con los tacones y cayó todo su peso sobre su dedo meñique de la mano derecha.

El incidente hizo que se lastimara los ligamentos del dedo, pero la intérprete de Teresa Mendoza en la serie “La Reina del Sur” continuó trabajando a pesar del dolor. Con el paso de los días, Kate comenzó a perder control de su dedo por lo que la producción del proyecto “Armas de Mujer” la remitió al doctor para la evaluación pertinente.

El daño causado por la caída no podia esperar más y fue cuando se decidió somerla a una cirugía en la que inicialmente le darían anestesia local, tal y como lo mencionó en un video. “Pero la durmieron y le pusieron un clavo y creo que ya subió (a las redes) la radiografía y ahora habrá que esperar para que se le restaure”, dijo aLos Angeles Times la reportera y amiga de Kate, la mexicana Jessica Maldonado.

La periodista conocida por sus reportajes en Al Rojo Vivo y anterioremente en El Godo y La Flaca, comentó además que antes de la operación, Kate le había mencionado que la operarían el día de hoy. “El viernes me lo dijo que había posibilidades de que la estarían operando el lunes, después de que vieran los estudios que le estuvieron haciendo, al final la operaron hoy (martes)”, dijo Maldonado.

Tras la cirugía, Kate subió un video a sus historias de Instagram donde se le observa con un tapabocas desde el hospital donde sería sometida a la cirugía. El mensaje se lo envió a sus 8.3 millones de seguidores de Instagram. “Al final me van a tener que operar mi dedito para que no me quede chueco”, dijo con simpatía la mexicana señalando además que sería con anestesia local, aunque pareciera que no fue así al ver el video.

Luego de la intervención, Kate nuevamente envió un mensaje acostada en la camilla con su bata, el tapabocas y con su cabellera cubierta para contarle a sus fans cómo le había ido. “Acabo de salir de la cirugía. Estoy un poquito ‘droguis’. Miren mi dedito que bonito se ve”, dijo la actriz mostrando su meñique vendado y con la voz en tono bajo por los efectos de la anestesia.

Kate, quien no podía habalr muy, finalizó agradeciendo a sus fans todo el apoyo que le han brindado, aunque ella no supo cómo expresarlo.

Tras la operación, Kate se quedará hospitalizada y no podrá acudir a las grabaciones de la serie, por el momento, hasta su recuperación, pues desde hace tres días no ha grabado.

La actriz se encuentra en estos momentos pronta a verse en la pantalla con la tercera temporada de “La Reina del Sur”, así como en la serie de Telemundo creada para Peacock llamada “Armas de mujer”, donde Kate comparte créditos con Roselyn Sánchez, Sylvia Sáenz y Jeimy Osorio.

La comedia de ocho episodios se desarrolla en Miami y la producción ya comenzó aunque no ha anunciado todavía una fecha de estreno precisa.

