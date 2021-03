Julio Castro alerta que el virus no se cura con antibióticos

marzo 22, 2021 - 6:44 pm

El doctor Julio Castro, médico Internista Infectólogo, alertó que el coronavirus no se cura con antibióticos, por ello, advirtió sobre posibles medicamentos que se venden en combo y que catalogó como «estafa».

«Esto lo están vendiendo como combo Anti Covid. No solo es una estafa por anunciar algo que no sirve, también es un ilícito farmacéutico claro», replicó a través de su red social Twitter.

Esta alerta encendió la red del pajarito, pues las reacciones fueron de dudas, otras de aprobación y la gran mayoría en desacuerdo, pues algunos usuarios que afirmaron haber superado el covid, tomaron los medicamentos que se muestran en la gráfica compartida por Castro.

«Explique por qué no sirve? A mi me dio covid y me mandaron azitromicina, vitamina C, la D, la aspirina y teragrip eso fue lo que me mando mi médico neumonologo que atiende puros pacientes con covid, también tienes más de 30 años graduado y tres especialidades, entonces donde esta el error?», preguntó uno de los cibernautas.

«Claro que está bien ese combo. Es justo lo que se necesita. El Dr. está confundiendo a la gente. Mis vecinos enfermaron y salieron rápido con esos medicamentos que anuncia esa farmacia. La ivermectina de entrada fue crucial. Cortó los síntomas. NO ES EXAGERACIÓN», contestó otra.

«Dr. pero los medicamentos que allí señalan, los hemos tomado los que hemos tenido el virus, recomendado por sus colegas, entonces a quien creerle? esa fue mi experiencia, claro está fueron recetados y controlados bajo estricta vigilancia medica», escribió otro seguidor.

«La estafa está en que los anuncia como ANTICOVID, o sea, automedicación porque la gente va a comprarla para «prevenir» el covid. No es lo mismo kit ANTICOVID que tratamiento por el médico tratante», defendió otra chica.

