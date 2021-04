Juan Carlos Briquet analiza las tendencias inmobiliarias del 2021

marzo 31, 2021 - 8:39 pm

Recientemente se publicó el informe EMEA Real Estate Market Outlook 2021 sobre las tendencias mundiales en el negocio inmobiliario. Siendo el año 2020 un periodo de grandes desafíos para los agentes inmobiliarios, resulta imprescindible evaluar que nos depara el 2021 y que hacer para tomar decisiones acertadas. Juan Carlos Briquet Mármol, especialista en el tema, nos ayudará a analizar los hallazgos del este revelador informe.

Lo primero que emana de las reflexiones del EMEA Real Estate Market Outlook 2021 es que la vivienda de interés social no tendrá mucha cabida en este año. Las ayudas gubernamentales han bajado y en España la contracción económica ha sido de una magnitud tremenda, esto llevará a que este mercado sufra una reducción. “El 2021 va a ser un año en el que los Estados se centrarán en recuperar la normalidad económica, pero eso solo será posible si resuelven la crisis sanitaria. Por ello, los presupuestos públicos se orientarán a áreas como salud y economía, dejando por fuera otros sectores como vivienda. Esto sin lugar a duda tendrá un severo impacto sobre la vivienda de interés social, su recuperación no la vemos posible en el corto plazo”, sostuvo Juan Carlos Briquet.

Teletrabajo llegó para quedarse

Un segundo elemento a analizar es el mercado de arriendo de oficinas. El teletrabajo parece ser una realidad que llegó para quedarse y no una tendencia pasajera. Los especialistas lo analizan como un proceso que tiene enormes beneficios como reducción del ausentismo, mejora del medio ambiente porque baja la contaminación debido a que las personas no se movilizan y por tanto no usan el vehículo, entre otros factores. Sin embargo, también presenta desafíos, pues conlleva al aislamiento, problemas de coordinación e incluso estrés. Juan Carlos Briquet explica cómo se relaciona este factor con el mercado inmobiliario: “Todo indica que el teletrabajo se va a mantener por mucho tiempo. Se calcula que el 76% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) mantendrá este modelo tras la crisis, ¿y cómo no hacerlo si reduce los costos operativos de la empresa? Eso número habla de toda España, pero en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona quizás la cifra sea mayor. Sin embargo, mantenerlo no significa exclusividad, está comprobado que el contacto físico es fundamental y que las reuniones presenciales son insustituibles para lograr una mayor coordinación en el trabajo. Por ello, las personas seguirán requiriendo de oficinas y de espacios para congregarse, y allí está la oportunidad de negocio. El arrendatario debe buscar contratos a largo plazo y con costos moderados, privilegiando la ganancia a largo plazo. El arrendador por su parte buscará espacios más pequeños y que favorezcan la interacción en el trabajo”.

Logística un sector que apunta para crecer

El acelerado crecimiento del canal virtual debido a las limitaciones de movimiento impuestas para evitar la propagación del coronavirus ha incrementado la demanda de instalaciones para gestión de la cadena del frío. La crisis ha hecho que crezcan los inventarios y por ello, hay una mayor demanda de espacios para el almacenamiento. Sin lugar a duda se vislumbra el crecimiento de los alquileres, así como la venta, de espacios para la gestión de la cadena de frío, más si se toma en cuenta que para la campaña de vacunación que adelantan los países esto es indispensable. Hay vacunas que deben estar a ciertos grados bajos cero para poder mantener sus componentes de eficacia.

Consejo del empresario Juan Carlos Briquet

Por último, el informe proyecta que el crecimiento de los data center se mantendrá en el año 2021, una afirmación que a la luz de Juan Carlos Briquet es completamente lógica. “Para los mercados el almacenamiento y resguardo de los datos es ya un asunto de vida o muerte, especialmente para las compañías que están en el mundo digital y que su negocio se desprende de datos de usuarios. La construcción de estos espacios va a ser una tendencia dentro del negocio inmobiliario en España, y vaticino que será una prioridad para quienes decidan comprar oficinas. De manera que los agentes inmobiliarios y los inversionistas en el sector deben tomarlo muy en serio”.

Briquet también recomienda tener un seguimiento del contexto financiero. “En el caso de Europa el Banco Central ha retomado la política expansionista y esto es una buena noticia para el crédito. No obstante, esto pudiese revertirse si las expectativas con respecto a la vacuna no se cumplen en los plazos esperados. Por ello, hay que tener una revisión permanente de la situación del mercado financiero internacional, esto es lo que nos indicará si estamos en momento o no de invertir. Mientras haya facilidades crediticias, hay posibilidades de invertir, pero dependiendo del segmento. Hoy no es bueno invertir en hotelería o en industrias del entretenimiento, son mercados que serán más lentos para recuperarse”.

2021 será un año de tránsito hacia la normalización de la situación sanitaria. Los riesgos que se pretendan asumir, deben tener cierto nivel de control. La devastación del año 2020 no da cabida para un nuevo tropiezo, ya que se este puede ser mortal. Por tal motivo, resulta indispensable conocer las tendencias de un año que será recordado como el de la transición hacia la recuperación.

