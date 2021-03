José Brito da positivo al COVID-19 por segunda vez

marzo 14, 2021 - 3:22 pm

El diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, anunció este domingo 14 de marzo, que dio positivo al COVID-19 por segunda vez.

La información fue dada a conocer por el parlamentario mediante su cuenta en Twitter.

«Aferrado a Dios y bajo la protección de la Sangre de Cristo, hoy debo anunciar al país que he dado positivo para COVID-19. Nuevamente me corresponde hacer frente a este reto de la vida, para seguir luchando junto a ustedes. El coronavirus no es juego. Todos debemos cuidarnos», escribió en su red social.

