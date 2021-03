Story no descarta que embajada de EE.UU. retome actividades desde Caracas

marzo 25, 2021 - 9:58 pm

El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, no descartó la posibilidad de volver a abrir la embajada de su país en Caracas, y mencionó que actualmente “todas las cartas están sobre la mesa”.

Sus declaraciones fueron emitidas en una entrevista concedida a VPITV, en la que comentó que “sería importante para Estados Unidos volver a Venezuela“. Además, señaló que la política exterior de EE.UU. continúa buscando las maneras más efectivas para hacerle frente al gobierno de Nicolás Maduro.

«Todo es posible, para nosotros es bien importante empezar en Venezuela y la política exterior de los Estados Unidos de América no es una política estática, siempre estamos revisando cual sería la mejor manera de enfrentar una crisis y otra, no podemos descartar muchas cosas que estamos hablando ahora, todas las opciones están sobre la mesa, una opción sería ir a Venezuela otra apoyar un proceso de negociación», aunque resaltó que no podía revelar muchos detalles.

Story afirmó que en los objetivos planteados está el de ayudar a que Venezuela pueda aliviar el sufrimiento por la crisis actual y el otro es trabajar con la comunidad internacional para buscar una salida política, pacífica y constitucional por esta situación.

