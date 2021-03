James Harden resalta con triple doble en triunfo de Nets

marzo 16, 2021 - 12:09 pm

El base Kyrie Irving y el escolta James Harden unieron sus fuerza para darle la victoria a los Nets de Brooklyn, que vencieron por 117-112 a los Knicks de Nueva York.

Irving se encargó de ser el máximo encestador con 34 puntos, mientras que Harden, que protagonizó el primer duelo neoyorquino como profesional, logró su décimo triple-doble de la temporada al conseguir 21 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias.

La presencia de Harden con los Nets, que apenas lleva dos meses con el equipo de Brooklyn, ya los ha convertido en uno de los mejores de la liga y el «rey» de la Gran Manzana después de conseguir su quinto triunfo seguido.

😤 @JHarden13 (21 PTS, 15 REB, 15 AST) puts up the first 15/15/15 game in @BrooklynNets history! pic.twitter.com/Ourieu3VXQ

— NBA (@NBA) March 16, 2021