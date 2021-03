James Harden no tuvo piedad de su antiguo equipo

marzo 4, 2021 - 10:01 am

James Harden lideró este miércoles a los Brooklyn Nets, que se impuso 132 -114 sobre su antiguo equipo, Houston Rockets.

En su primer partido en Houston tras su tumultuosa salida del equipo texano, «La Barba» sumó 29 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias.

Harden, quien a finales del año pasado reclamó ser traspasado tras ocho temporadas como emblema de los Rockets, fue recibido en la presentación de los equipos con una mezcla de aplausos y abucheos por los escasos centenares de aficionados presentes en el Toyota Center.

En el primer tiempo muerto del partido, los Rockets difundieron en las pantallas un emotivo vídeo de agradecimiento a Harden exhibiendo sus grandes logros personales, incluido el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2017/18 y los títulos de máximo anotador de las tres últimas campañas de la NBA.

La brillante etapa de James Harden en Houston, sin embargo, tuvo un conflictivo cierre, con el escolta retrasando su llegada al equipo en pretemporada e incumpliendo los protocolos de prevención del coronavirus hasta que se cumplió su deseo de ser traspasado a Brooklyn en enero.

Iniciado el juego, Harden tomó el control de su equipo ante la baja de Kevin Durant y sumó 29 puntos, 10 rebotes, 14 asistencias, 3 robos y 1 tapón.

El escolta se convirtió así en el sexto jugador en la historia en conseguir un triple doble en el primer partido contra su ex equipo.

«Fueron un montón de emociones mezcladas», reconoció Harden. «Mi equipo hizo un gran trabajo y me permitió volver aquí y llevarnos la victoria». Por los Rockets, que siguen penúltimos de la conferencia Oeste, el veterano John Wall anotó 36 puntos y el escolta Victor Oladipo otros 33.

🔥 @JHarden13 drops a triple-double as the @BrooklynNets win in Houston!

29 PTS | 10 REB | 14 AST | 3 STL pic.twitter.com/5djbUraaDv

— NBA (@NBA) March 4, 2021