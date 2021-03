James Harden acarició triple doble en la victoria de los Nets de Brooklyn

marzo 27, 2021 - 9:54 am

James Harden estuvo a dos asistencias del triple-doble en triunfo de Nets de Brooklyn 113-111 sobre Pistons de Detroit.

El escolta anotó 44 puntos, consiguió 14 rebotes y repartió ocho asistencias luego de estar 42 minutos en el tabloncillo.

Harden estuvo de regreso en el campo de juego después de perderse el partido anterior ante los Jazz debido a un dolor que sintió en el cuello.

El ala-pívot reserva Blake Griffin, que hizo su debut con los Nets, consiguió 17 tantos, tres rebotes y dos asistencias, mientras que el pívot DeAndre Jordan acabó con 10 tantos y capturó nueve balones bajo los aros.

Griffin pasó más de tres años con los Pistons, pero llegó a un acuerdo de rescisión con ellos a principios de este mes y luego firmó con los Nets.

Los Pistons mostraron un vídeo de homenaje al jugador durante una pausa en la primera mitad, y Griffin se puso de pie en reconocimiento a los escasos aficionados presentes.

Los de Brooklyn seguían sin sus estrellas, el alero Kevin Durant (distensión del tendón de la corva izquierda) y el base Kyrie Irving (razones personales).

Por los Pistons, el ala-pívot Jerami Grant anotó 19 tantos como mejor encestador, que al final no impidieron lo que fue la tercera derrota consecutiva del equipo, que lo mantiene con la peor marca global de la Conferencia Este (12-32).

El alero novato Saddiq Bey y el reserva Frank Jackson colaboraron con 14 puntos cada uno, sin que tampoco fuesen suficientes para evitar la derrota.

Los Nets de James Harden (31-15) siguen segundos en la División Atlántico y en la Conferencia Este. Su próximo partido será el lunes contra Minnesota Timberwolves.

44 POINTS for @JHarden13, his highest-scoring game yet with the @BrooklynNets! #BrooklynTogether pic.twitter.com/rTUYKICoUL

— NBA (@NBA) March 27, 2021