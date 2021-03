Influencers colombianos se operaron los senos por una apuesta ¡Mi alma, de sostenes y todo! (fotos+video)

marzo 4, 2021 - 9:26 am

Las bromas en las redes sociales parecen no tener límites, y es que muchos influencers son capaces de llegar al extremo para poder aumentar la cifras de sus seguidores en redes sociales, como bien lo hicieron los colombianos Yeferson Cossio y su cuñado Jhoan López. Reseña una nota de la Revista Ronda.

Resulta que López le propuso a Cossio que si conseguía llegar a 3.5 millones de followers en Instagram, ambos debían colocarse implasteis de prótesis mamarias, y aunque Yeferson no llegó a la meta, igualmente los influencers colombianos decidieron someterse a la operación, pese a no haber perdido.

“Si pierdo este reto que me puso @jhoan.lopezl me toca ponerme siliconas. La verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar “ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes”, escribió Cossio en febrero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jhoan Lopez (@jhoan.lopezl)

Ahora, en un reciente post, Yeferson expresó: “Vean cómo quedó la cirugía. En una semana me los quito. ¿Conocen a alguien que haga retos más pesados que yo?”.

Por su parte, Jhoan también mostró en su perfil de IG el proceso quirúrgico, video en el que se escucha la voz de su pareja Cintia Cossio.

Cabe destacar, Yeferson mantiene una relación amorosa con la también influencer Jenn Muriel.