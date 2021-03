Día de la lucha contra la violencia de género en los medios de comunicación

marzo 11, 2021 - 3:15 pm

El 11 de marzo es la fecha elegida por las organizaciones feministas y de comunicadoras sociales para visibilizar la violencia de género en los medios de comunicación y presentar propuestas que detengan las prácticas que vulneran los derechos de las mujeres desde el seno de las empresas periodísticas.

Un periodismo más humano se logra con perspectiva de género, afirma la ONG Feminismo Inc.

La fecha fue instituida en 2014, en Argentina, como una iniciativa para «promover el tratamiento en igualdad de todas las personas, de erradicar los estereotipos que existen y evitar las discriminaciones por género u orientación sexual en periódicos, canales de televisión, emisoras de radio y plataformas digitales informativas», refiere la ONG venezolana Feminismo Inc.

Por supuesto, la fecha es un llamado a la elaboración de contenidos comunicacionales desde la perspectiva de género.

«Es fundamental que los medios, y quienes trabajan en ellos, se comprometan y tomen conciencia de la importancia de crear, difundir e informar contenidos y noticias con perspectiva de género pues, como dicen desde ONU Mujeres, los medios pueden desempeñar un papel significativo ya sea perpetuando o cuestionando las normas y los comportamientos sociales que toleran la violencia contra las mujeres»

La ONG coincide con la autora Luba Kassova, quien en un informe para la Gates Foundation y la International Women’s Media Foundation explica que “es evidente en todos los ámbitos de los medios que las mujeres están subrepresentadas en la dirección de las salas de redacción, las historias sobre la igualdad de género no se cuentan y los hombres siguen siendo la gran mayoría de los expertos y fuentes citadas.”

Precisamente por ello se habla de la necesidad de medios “género sensitivos”, aquellos que cuiden su lenguaje para que sea inclusivo, que no promuevan la culpabilización a mujeres víctimas de violencias, que no incentiven la prostitución o el alquiler de vientres como respuesta a crisis económicas y que no se hagan eco de la cultura machista que irrespeta, juzga y atenta contra las mujeres como si fuera lo normal.

Asimismo, hacen un exhorto a los medios para que tomen «acciones concretas», con reglamentos internos y protocolos en contra el acoso laboral, acoso sexual y hostigamiento que pueden llegar a sufrir sus periodistas bien sea por algunas fuentes, por los directivos del propio medio o como forma de represalia ante algún reportaje publicado.

Citan un informe de Reporteros Sin Fronteras, dónde se revela que las agresiones más comunes que viven las periodistas son a través de internet (73%), físicamente en el lugar de trabajo (53%) y por teléfono (47%).

Una editora que vele por el enfoque

Para velar por los derechos de las mujeres y que el tratamiento de los trabajos periodísticos sea concebido desde un enfoque no machista, en grandes medios de comunicación del mundo como El País (España), El New York Times (Estados Unidos), Agência Pública (Brasil), El Diario (España), Infobae (Argentina), El Clarín (Argentina) y La República (Perú) han incorporado en sus equipos la figura de “editora o responsable de género”, para lograr coberturas más equitativas y humanas.

Cómo muestra de progresos en este sentido también citan el estudio “Emprendedores de medios digitales latinoamericanos”, de SembraMedia, donde se resaltó que en 2019 el 38% de los fundadores de los medios nativos digitales de la región son mujeres y ocupan un rol importante en la dirección.

Sin embargo, el documento también aborda la dificultad que muchas fundadoras y directoras de medios emergentes tienen a la hora de conseguir financiamiento y créditos para todo lo que representa crear un producto informativo.

También es de resaltar que en Venezuela existen proyectos y medios creados por mujeres que trabajan por la igualdad de género en las salas de redacción.

Tal es el caso de la Red de periodistas venezolanas, Efecto Cocuyo, Soy Arepita, El Bus TV, Diario El Vistazo, Chicas Poderosas, así como otros medios latinoericanos como la Revista Paula (Chile), LatFem (Argentina) y Malvestida (México).

