Hoy Día mundial del gorrión: El ave mas ligada al ser humano (Video)

El 20 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Gorrión (World Sparrow Day) una iniciativa de la Nature Forever Society de la India y organizaciones conservacionistas de diversos países, muchas de ellas miembros de BirdLife International, para llamar la atención sobre la situación de la especie, cuya población sufre un notorio declive, especialmente en las ciudades.

BirdLife se une al World Sparrow Day para dar a conocer lo que ocurre con este especie tan común y abundante y cuyo descenso es una muestra del deterioro que sufren muchas de las aves más comunes en España y en Europa. Así, por ejemplo, la población española de gorriones ha disminuido un 11% de media en la última década y hasta un 14% en algunas áreas del país. Es notable su declive en muchas ciudades del mundo, hasta el punto de que en el centro de Londres o Praga ha sido noticia que apenas es posible verlos ya. Según datos de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), socio británico de SEO/BirdLife, en Londres se constató un descenso del 60% en la década de 1994 a 2004.

Son diversas las causas que originan la caída los gorriones y no hay un estudio concluyente que apunte a un único motivo. En el campo, su deterioro se corresponde con el que también padecen especies habituales como la golondrina, la tórtola o la perdiz, y tiene que ver con el abandono de las prácticas agroganaderas tradicionales y el excesivo uso de productos químicos.

En las ciudades influye, sin ninguna duda, que el urbanismo moderno y las nuevas prácticas de jardinería no ayudan a su recuperación, pues no proporcionan lugares de anidación ni fuentes de comida para ellos. Ese es uno de los motivos por los que SEO/BirdLife trabaja activamente en la promoción de la biodiversidad urbana, como acaba de de demostrarse en la recién celebrada Fiesta del Socio, donde se llevaron a cabo actos en diversas ciudades de España para mostrar la belleza de las aves urbanas y promover mejoras que ayuden a su supervivencia. La instalación de cajas nido, la siembra de especies autóctonas, la colocación de comederos de aves en invierno o el mantenimiento de zonas más naturales o salvajes en los parques públicos ayuda a la mejora de las aves silvestres en las ciudades.

Tomado del portal https://www.ambientum.com