Horóscopo: Esto te deparan los astros este lunes, 1 de marzo

El día de hoy presenta en muchos signos algunos cambios a tener en cuenta. En este lunes, 1 de marzo, consulta lo que te depara el horóscopo en el trabajo, en el amor, en temas de dinero. Empieza el mes y la semana con pie derecho. Tu signo te trae varias predicciones para este día.

RIES: 20 MAR- 19 ABR.: El amor pondrá en tu camino oportunidades que no dejarás pasar, una nueva ilusión le dará alegría y emoción a tu vida. No te deprimas ante la indiferencia de tus compañeros, pronto arreglarán los malos entendidos. Número del éxito, 12.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No habrá buena comunicación en tu relación sentimental y surgirán situaciones que no podrás controlar, tu paciencia será la arma para evitar mayores complicaciones. Tu desempeño laboral exigirá mayor concentración, debes de tenerlo en cuenta. Número del éxito, 6.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Terminarás con la relación que te limita y que te ha alejado de tus amistades, hoy te sentirás mucho mejor y retomarás tu vida social libre de presiones. Le darán luz verde a tus proyectos, empieza a trabajar en ellos. Número del éxito, 10.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Las equivocaciones te han ayudado a madurar emocionalmente, hoy lo más importante será tu tranquilidad, dejarás de presionar y harás planes sin contar con esa persona. En el trabajo, las cosas saldrán mejor de lo que esperabas. Número del éxito, 11.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Te has propuesto conquistar a esa persona y nada te detendrá, hoy lograrás captar su atención, su actitud te hará sentir cerca de ver realizadas tus ilusiones. Cuidado, las tensiones laborales podrían hacerte perder el control. Número del éxito, 14.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Caerás bien a donde vayas, tendrás muchas invitaciones pero tu interés estará puesto en alguien que hoy conocerás, un romance esta muy cerca de iniciarse. Hoy lograrás estabilizarte económicamente, evita hacer gastos desmedidos para que la seguridad que has encontrado te dure. Número del éxito, 5.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tu vida amorosa se complicará más, hoy te verás en una difícil situación que te obligará a tomar una decisión, déjate guiar por el corazón y acertarás. Las ideas que tendrás hoy serán la fuente de inspiración en tu centro laboral. Número del éxito, 3.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy el amor sólo te dará satisfacciones, estarás muy sociable y con ganas de divertirte, tu pareja te complacerá en todo y tu te sentirás feliz de tenerlo a tu lado. Un viaje de negocios te dará la oportunidad de demostrar tu gran potencial. Número del éxito, 20.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Has madurado mucho emocionalmente y sabes lo que quieres, hoy tomarás decisiones sentimentales que no te atrevías por temor a la opinión de los demás. Tu iniciativa en el trabajo será bien vista por tus superiores, aléjate de los chismes. Número del éxito, 7.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Vuelve a tu vida alguien que fue muy importante para ti, el reencuentro será apasionado, hoy empezarás a recuperar el tiempo perdido. Trabajos atrasados te traerán algunas complicaciones, toma las cosas con calma y no te será tan difícil resolverlos. Número del éxito, 13.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Dejarás de lamentarte por alguien que se fue de tu vida y volverás a sentirte bien emocionalmente, hoy verás tu futuro sentimental con optimismo e ilusiones renovadas. La buena vibra te acompañará en el trabajo, sácale provecho a este día. Número del éxito, 19.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: El encuentro que temías tendrá lugar hoy, te darás cuenta que esa persona ya no significa nada en tu vida, y te sentirás libre para mirar en otra dirección. Una falla laboral te hará sentir descontento, tranquilízate, tus superiores no le darán tanta importancia. Número del éxito, 22.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

