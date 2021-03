Hombre denuncia a 3 funcionarios de Polimaracaibo tras ser extorsionado

marzo 10, 2021 - 5:35 pm

A la sala de redacción de Noticia al Día, llegó la denuncia de un hombre quien informó haber sido extorsionado por tres oficiales de la policía Municipal de Maracaibo.

El denunciante, identificado como: Wolfang José Larrazabal Oliveros, indicó que el pasado 26 de febrero, un efectivo de la referida institución policial, llamó a su teléfono para solicitar de sus servicios, ya que la víctima tiene una empresa de vehículos, registrada con el nombre de Transporte_El Titular, la cual se encarga de transportar a las personas hacía Colombia y a otros estados del país.

Larrazabal Oliveros precisó, que al momento de encontrarse con el funcionario en su empresa, situada en Cumbres de Maracaibo, llegó una comisión indicándole que estaba implicado en una estafa al mismo tiempo que su camioneta estaba solicitada.

«Al momento que me llevaron a un comando de Polimaracaibo, me dijeron que estaba detenido por forjamiento de documentos ya que al vehículo yo le realicé un título directo y que por ello debería llevar la camioneta. Llamé a mi esposa para que se dirigiera hasta allá e igual nos dejaron detenidos y para soltarnos me exigieron cinco mil dólares», puntualizó el hombre.

La víctima prosiguió diciendo: «Ese mismo día conseguí el dinero que me exigieron y me soltaron junto a mi esposa pero la camioneta no me la entregaron. La denuncia la coloqué al día siguiente ante el Conas y como los efectivos se dieron cuenta, me regresaron el dinero».

«Desde ese día hasta hoy no he tenido tranquilidad. Temo por mi familia y por lo que puedan llegar a hacer los funcionarios a quienes tengo plenamente identificados y los responsabilizó de cualquier arremetida en contra de mi y mis allegados», finalizó diciendo Larrazabal.

