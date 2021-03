Hijo de Fernando Carrillo reaccionó al desgarrador video que su padre publicó

marzo 22, 2021 - 1:17 pm

Fernando Carrillo vive un momento que podría definirse como agridulce. Por un lado disfruta feliz con la llegada de su segundo hijo Milo, fruto de su relación con su esposa Gabriela Rodríguez.

Por otro, asegura sufrir el no poder estar todo lo que quisiera con Ángel Gabriel, su primogénito nacido de su relación con Margiolis Ramos.

Esta semana el venezolano compartía un video muy personal del entonces pequeño llorando y diciendo que odiaba a su madre. Con esta serie de clips, Fernando quiso demostrar que su hijo siempre deseó estar con él, pero que su ex no se lo ponía fácil.

Un día después, tanto el joven como Margiolis han reaccionado a estas publicaciones desgarradoras de Ángel Gabriel con otro video en el que ambos dejan claro cuál es su posición al respecto.

«Solo subo este video porque ya basta Fernando, ¿qué buscas? Solo intimidarme, yo jamás he tratado mal a mi hijo y él lo sabe, ¿hasta dónde quieres llegar? Escucha de propia voz de tu hijo cómo vive conmigo, ya basta y mejor deja de evadir tu responsabilidad», le expresó su ex a Fernando Carrillo.

En las imágenes se puede ver a un joven feliz, sonriente y encantado al lado de su madre, una situación que contrasta con la expuesta por el artista.

Además de esta grabación casera confirmando la estupenda relación entre madre e hijo, Margiolis también compartió un extracto de un chat donde Ángel Gabriel reprocha a su padre que publicara videos de él llorando.

«Papá, no me gusta que pongas un video de mí llorando y diciendo cosas así, no pongas cosas como si tú fueras yo», dice el supuesto mensaje del joven. Además, Margiolis quiso aclarar que la cuenta que el actor ha compartido con contenido de su hijo no pertenece para nada a éste.

Una guerra de exes que ya dura años y que parece no tener tregua.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Margiolis Ramos (@margiolisramos)

People en español