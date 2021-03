Giannis Antetokounmpo destaca con triple doble en victoria de Bucks

marzo 12, 2021 - 10:31 am

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo regresó con todo del Juego de Estrellas, donde se alzó con el premio MVP, y guió la victoria de los Bucks de Milwaukee sobre los Knicks de Nueva York (134-101).

Antetokounmpo dio una exhibición en Atlanta el pasado domingo para dar otra ante los seguidores de los Bucks, tras conseguir su quinto triple-doble de la temporada con una aportación de 24 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en apenas 29 minutos que estuvo en la pista.

Los Bucks dispararon 58% contra Nueva York, que entró en la noche liderando la NBA en defensa anotadora (104,4), porcentaje de defensa de tiros de campo (44%) y porcentaje de defensa de 3 puntos (33%).

El equipo de Milwaukee (23-14), que han ganado siete de sus últimos ocho y siguen de líderes destacados de la División Central y tercero en la Conferencia Este, comenzarán una gira de tres encuentros.

Antetokounmpo jugaba por primera vez desde que ganó los honores de MVP en el Juego de Estrellas del domingo al disparar 16 de 16 desde el suelo (3 de 3 en intentos de 3 puntos) y anotar 35 puntos.

Esa fue la primera vez en la historia del Partido de las Estrellas que alguien estuvo perfecto en los tiros de campo con al menos 10 intentos.

Ante los Knicks acertó 8 de 12 tiros desde el suelo e hizo sus siete tiros libres. Antetokounmpo realizó sus primeros cuatro tiros, todos mates y bandejas, antes de finalmente fallar uno con 4:13 minutos por jugar en el segundo cuarto.

El escolta-alero Bryn Forbes agregó 21 puntos como segundo máximo encestador de la lista de siete jugadores de los Bucks que tuvieron números de dos dígitos.

Milwaukee se tomó una medida de revancha después de caer por 130-110 en Nueva York el 27 de diciembre, la segunda mayor derrota de los Bucks en lo que va de temporada.

El alero canadiense RJ Barrett obtuvo 22 puntos como líder de los Knicks (19-19), que también recibieron el apoyo del escolta Alec Burks con 17 y el novato Immanuel Quickley llegó a los 15 tantos.

Mientras que el ala-pívot All-Star y líder encestador de los Knicks, Julius Randle, obtuvo siete puntos, ocho rebotes y seis asistencias.

Randle apenas anotó 3 de 12 tiros de campo, nada que ver con la aportación del doble-doble de 29 puntos, 14 rebotes y siete asistencias que logró en la victoria de los Knicks ante los Bucks, del pasado diciembre.

Un año después de haberse dado la suspensión de toda la competición de la NBA por el caso positivo del pívot francés Rudy Gobert, de los Jazz de Utah, los Bucks informaron que a partir del próximo 20 de marzo con los Spurs de San Antonio incrementarán a 3.200 personas las que puedan acudir a presenciar los partidos en su campo del Fiserv Forum, el 18% de su capacidad.

Actualmente, a los Bucks se les permite llenar el 10% de la capacidad de la arena, lo que les da alrededor de 1.800 espectadores.

