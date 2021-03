Gerard Piqué se lesiona tras ser el héroe en las semis de la Copa del Rey

marzo 4, 2021 - 2:03 pm

El central del Barcelona Gerard Piqué sufrió un esguince de ligamentos en la rodilla derecha a una semana del partido de vuelta de octavos de final de la Champions contra el París Saint-Germain.

Tras ser sometido a pruebas médicas, Piqué «tiene un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha», informó este jueves el club azulgrana.

El Barça no precisa el tiempo de baja del jugador, limitándose a afirmar que «su evolución marcará su disponibilidad».

El central azulgrana tuvo que ser atendido el miércoles en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra el Sevilla (victoria 3-0), aunque finalizó el encuentro y fue el autor del segundo gol, con el que el Barça forzó la prórroga.

Esta lesión se produce a apenas una semana de que el miércoles próximo el Barça se enfrente al PSG en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones con la misión de remontar un difícil 4-1 en contra cosechado en la ida.

Parece poco probable que Piqué pueda estar disponible para este encuentro. La nueva lesión del jugador, se produce después que Piqué ya hubiera estado tres meses de baja esta temporada por «un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y lesión parcial del ligamento cruzado anterior» de la misma rodilla.

El central había reaparecido en el partido de ida de octavos de la Champions el pasado 16 de febrero.

LATEST NEWS❗️ A medical evaluation and tests carried out this morning have shown that @3gerardpique has sprained the medial collateral ligament in his right knee. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/RjPjsLegBf

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2021