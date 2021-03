Floyd Mayweather peleará contra Logan Paul y habló de la jugosa bolsa que ganará

marzo 17, 2021 - 4:25 pm

Después de tres años inactivo en los cuadriláteros,Floyd Mayweather se enfrentará a Logan Paul, uno de los hermanos youtubers e incipientes boxeadores, en un combate de exhibición.

“Nombra otro boxeador, además de mí, que sea más famoso que Logan Paul. Prefiero seguir saliendo, entretener y divertirme. El hecho de que salga y entretenga, me divierta, no significa que todavía quiera pelear 12 asaltos”, comentó en un video para el podcast Disruptive entrepreneur.

La bolsa que daría esta pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul

El estadounidense señaló también que la bolsa que ofrecerá su encuentro ante Paul resultará demasiado rica y obligarFloyd Mayweather Logan Paul á a ambos contrincantes a dar lo mejor. Incluso habla de más de 100 millones de dólares.

«Puedo pelear casi contra cualquier luchador y garantizarme 35 millones de dólares. O Logan Paul y yo podemos salir a hacerlo y ganar nueve cifras. 100 millones de dólares o más», explicó el excampeón mundial de cinco divisiones de peso diferentes en diálogo con Rob Moore. Dicho encuentro se iba a realizar a mediados de enero, aunque se pospuso sin que haya todavía una fecha definida.

El 26 de agosto de 2017, «Money» realizó su último combate como boxeador profesional ante el dos veces campeón de UFC Conor McGregor, a quien derrotó por nocaut técnico en el décimo asalto para retirarse con un inmaculado récord de 50 victorias, sin empates ni derrotas.

Un año más tarde aceptó participar de una exhibición en Japón organizada por su promotora amiga de Rizin Fighting Federation, en la que enfrentó a quien aparentemente era una estrella del kickboxing local, Tenshin Nasukawa, y a quien acabó en el primer round tras enviarlo en reiteradas ocasiones a la lona.

Es que Floyd Mayweather no solo nació para boxear, sino que a lo largo de toda su carrera ha dejado claro que también vino a este mundo para hacer dinero. Algo que, por cierto, no cree que lo banalice. «Solo porque hablo de dinero, no me convierte en una mala persona. El dinero no me hace ganar dinero, yo gano dinero. Me gusta alimentar a mi familia. No podemos alimentar a nuestra familia simplemente diciendo te amo», reflexionó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/Agencias