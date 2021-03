Fe y Alegría celebra 66 años de fundada

marzo 5, 2021 - 1:21 am

Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular y Promoción Social, nacido el 5 de marzo de 1955 en el 23 de Enero de Caracas, Venezuela. Hoy está presente en 22 países de América Latina, África y Europa: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chad, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Italia, Guatemala, Haití, Honduras, Madagascar, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Allí atiende a más de 1.500.000 niños,niñas, jóvenes y adultos de sectores urbanos, rurales e indígenas con una gran variedad de programas educativos, comunitarios y de capacitación humana y laboral.

La Federación Fe y Alegría, ante su aniversario 65, propuso este viernes, ideas para llevar a cabo una buena educación para los niños.

«En esta emergencia humanitaria que genera una educación compleja queremos proponerle cosas al país», manifestó Luisa Pernalete, coordinadora de la federación.

«Lo primero es que sostener los programas educativos no puede ser cosas de los maestros. En los orígenes de Fe y Alegría cada quien aportó. ahora Venezuela necesita que cada quien ponga lo suyo para proteger la educación”, agregó la directiva de dicha organización», dijo.

“La segunda propuesta que hacemos es un pacto con la educación, sin educación no hay presente o futuro para los niños del país. Según Provea en el año 2018 hubo 1.275 planteles activos menos que en 2017. Si decimos que queremos proteger la educación debemos también proteger a los docentes”, añadió.

Insistió en que mantener la educación no solo corresponde al maestro.“Eso no puede ser solo una labor del maestro, un maestro que no sepa con que va a comer o como regresará a su casa necesita ser dignificado y reconocido”.

Por su parte Noelbis Aguilar, directora nacional de programa Escuela de Fe y Alegría, presentó el programa, el cual constituye a más de 170 instituciones educativas, que tiene como objetivos, mejorar los ambientes de aprendizaje y crear condiciones para la inclusión.

Mientras tanto Rafael Peña, director del Instituto Técnico San José Obrero de Fe y Alegría dijo no han recibido respuestas por parte del ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, quien se comprometió con los padres y personal docente para atender sus necesidades y darles respuestas.

