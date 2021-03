Falleció el presentador de TV, Dave Capella

marzo 28, 2021 - 9:24 am

Este domingo 28 de marzo, falleció el animador venezolano Dave Capella, quien fue recluido en el hospital infectado con covid-19 desde febrero.

Hace una semana, el domingo 21 de marzo, Capella fue entubado debido a las complicaciones con el covid-19. La noticia la dio la modelo Yerardy Montoya, pareja del presentador, quien reveló que su novio Dave no sabía que su padre, Ulises Capella, falleció la semana pasada.

Dave Capella se inició como orador de Más allá de la Belleza transmitida por Venevisión Plus con sede en Miami, luego se radicó en Venezuela y comenzó a trabajar como presentador del programa Portada’s.

La modelo Yerardy Montoya escribió en su Instagram: «Anoche me acosté con tanto miedo de despertar… y ahora lo entiendo. Me acosté recordando tus últimas palabras.. recuerdo que el día que salimos a chequearnos con el internista me dijiste “Si no regreso a la casa, si te llego a faltar.. quiero que sepas que Te Amo».

La gran familia de Venevision, la junta directiva, personal ejecutivo y empleados cumplen con el penoso deber de comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero de labores Dave Capella, ancla y animador de Portada’s. Paz a su alma. pic.twitter.com/TawwFyZhf7 — Venevision (@venevision) March 28, 2021

Ernestina García

Noticia al Día