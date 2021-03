Estalla explosivo cerca de un centro de diagnóstico de covid-19 en Holanda

marzo 3, 2021 - 8:59 am

Un artefacto explosivo estalló el miércoles cerca de un centro de diagnóstico de covid-19 sin dejar heridos en Holanda, donde la instauración de un toque de queda provocó a finales de enero los disturbios más graves en el país en décadas.

El artefacto casero explotó en la localidad holandesa de Bovenkarpsel (noroeste) a las 06H55 (05H55 GMT), indicó la policía.

«Las ventanas quedaron destruidas, no se informó de ningún herido. La policía está investigando. La zona ha sido acordonada», agregó en un comunicado.

El ministro de Sanidad holandés, Hugo de Jonge, condenó el incidente. «Durante más de un año, hemos confiado mucho en las personas que están en primera línea y ahora esto. Una locura», tuiteó.

Bovenkarpsel se sitúa en una zona de Holanda que sufre actualmente uno de los brotes más graves del país, con 81 contagios por cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional de 27,2, según la televisión nacional NOS.

El departamento de salud pública holandés (GGD) condenó este «cobarde acto de destrucción», «agresivo e intimidatorio», y llamó a que su personal pueda trabajar «con seguridad».

Los artificieros se desplegaron en el lugar para determinar si aún había algún tipo de material explosivo, según NOS.

«No podemos decir todavía nada sobre los motivaciones», dijo a la AFP Menno Hartenberg, portavoz de la policía de la provincia de Holanda Septentrional.

El artefacto, «un objeto metálico entre un tubo y una lata (…) se colocó ahí y estalló cerca de la fachada del centro de diagnóstico», explicó.

En enero, se incendió un centro de diagnóstico en la localidad de Urk, situada en una región próxima, cuando entró en vigor el toque de queda contra la pandemia.

El llamado «Cinturón de la Biblia» holandés, en el centro de Holanda y que incluye Urk, registra una larga tradición antivacunas entre los protestantes conservadores.

Los disturbios, que se originaron allí y sacudieron el país durante varios días, fueron los más graves en varias décadas.

Los choques enfrentaron a agentes antidisturbios con grupos de manifestantes en Ámsterdam y en otras ciudades como Róterdam, donde hubo saqueos. Decenas de personas fueron detenidas.

El toque de queda, en vigor de 21H00 a 04H30 hasta el 15 de marzo como mínimo, es el primero en este reino europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Esta medida centró una batalla judicial iniciada por un grupo opuesto a las restricciones sanitarias, que obligó al gobierno a aprobar una nueva ley para mantenerla.

El caso llegó ante la justicia de manos del grupo Viruswaarheid (Verdad sobre el Virus), que organizó muchas manifestaciones en Holanda desde el inicio de la crisis.

El profesor de danza Willem Engel, que se convirtió en uno de los opositores más influyentes a las medidas anticoronavirus, fundó el grupo que promueve además teorías complotistas sobre la pandemia.

El coronavirus mató a 15.649 personas en Holanda, país de unos 17 millones de habitantes.

Desde el inicio de la campaña de vacunación en enero, se administraron más de 1,3 millones de dosis, según el gobierno.

Ook een bus van defensie is aangekomen bij de testlocatie van de GGD in Bovenkarspel. Zou er nog een explosief zitten, of uit voorzorg? #NHNieuws pic.twitter.com/JgVSjYvpWB

— Maarten Edelenbosch (@maartenedel) March 3, 2021