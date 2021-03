Estados Unidos otorgó el TPS a los migrantes venezolanos

marzo 8, 2021 - 5:34 pm

Finalmente el anuncio llegó en los primeros cien días de gobierno de Joe Biden. Estados Unidos otorgará Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los ciudadanos venezolanos que se encuentren en este país.

Como su nombre lo indica, esta no es una visa, sino un estatus temporal que los Estados Unidos otorgan a ciudadanos de determinadas naciones afectadas por conflictos políticos, guerras o desastres naturales, que hacen que para aquellos ciudadanos que ya están en Estados Unidos, regresar a su territorio implique un gran riesgo. Hasta ahora se han beneficiado de este tipo de estatus migratorio los ciudadanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Siria, Nepal, Yemen, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Al no ser una visa, no otorga un camino a la residencia permanente en los Estados Unidos, pero provee estadía legal y permiso de trabajo en este territorio.

A partir de mañana, todo ciudadano venezolano que haya llegado a Estados Unidos hasta el 8 de marzo de 2021 inclusive tendrá 180 días para solicitar el TPS.

El departamento de inmigración realizará controles de antecedentes a quienes apliquen al programa, así como una revisión de documentos que certifiquen que la persona ya estaba en los Estados Unidos (desde el sello de ingreso al país, hasta documentos de registración de niños en el colegio, pasando por contratos de alquiler o compra de automóviles, todos son válidos). El costo para procesar el trámite será de 545 dólares y, de ser aprobados, la persona tendrá estadía legal en los Estados Unidos por 18 meses. Pasado ese período el gobierno decidirá si la situación en Venezuela continúa siendo peligrosa, como para extender el programa (tal como ha pasado con otros países).

