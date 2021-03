Estación Espacial de la Nasa sobrevoló sobre Venezuela (+Video)

marzo 1, 2021 - 12:05 pm

La agencia estadounidense de Aeronáutica y el Espacio, conocida como la NASA, compartió un video donde es posible visualizar a Venezuela desde la Estación Espacial.

«Mientras la astronauta Kate Rubins continúa trabajando para asegurar un perno en las estructuras de soporte en la base de los paneles solares, la Estación Espacial está volando 261 millas sobre Venezuela y está a punto de pasar sobre Brasil», explicaron en un tuit.

En las imágenes, es posible identificar las costas del oriente venezolano.

As astronaut Kate Rubins continues work to secure a bolt on the bracket support structures at the base of the solar arrays, the @Space_Station is flying 261 miles over Venezuela and is about to pass over Brazil. pic.twitter.com/zTcPxaplEX

— NASA (@NASA) February 28, 2021