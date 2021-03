España clasifica para el Eurobasket de 2022

marzo 4, 2021 - 8:34 pm

El baloncesto es uno de los deportes populares en España, junto con el fútbol. Los amantes del baloncesto siguen de cerca desde los partidos en vivo hasta el resumen, las estadísticas, las apuestas y las últimas noticias. Durante estas fechas es un deporte que da mucho de qué hablar a nivel mundial, ya que los equipos se disputan en la fase clasificatoria hacia el Eurobasket 2022. La pandemia, aunque ha afectado el mundo deportivo, no lo detuvo por completo, por lo que en la actualidad, gracias a las medidas pertinentes, no se ha detenido.

El equipo de baloncesto de España ha logrado las mejores técnicas y estrategias de juego en la cancha. El objetivo es ocupar un lugar en el Eurobasket de 2022. Las estadísticas de cada partido le aseguran un espacio con resultados favorecedores. Es el momento ideal para que los fans de este deporte realicen las mejores apuestas en España, según los resultados de basket.

Para conocer los resultados recientes del baloncesto, pronósticos y estadísticas de los últimos juegos, es necesario leer los resúmenes especializados y calendarios de futuros encuentros. España es uno de los equipos preferidos que llegó al Eurobasket con resultados positivos. Nunca es tarde para consultar el livescore, marcadores y estadísticas.

España derrota a Polonia con un tiro libre

El partido número 150 de Sergio Scariolo en la selección de baloncesto española permitió que el equipo avanzara hacia el Eurobasket 2022. Se disputó el juego contra Polonia que resultó derrotado en los últimos minutos debido a las anotaciones de los jóvenes debutantes de España. Antes de culminar el partido, se anotaron tiros por Fran Guerra, además de los 24 puntos que concedió Jonathan Barreiro a la selección.

Durante los primeros 40 minutos del partido se mantuvieron igualados ambos equipos. Polonia obtuvo puntos que pudieron sobrepasar a España, pero la selección nacional ocupó un plan gremial. Scariolo empató con Polonia con 43 a 43 puntos y luego, Slaughter de Polonia sumó 27 puntos adicionales. España nunca se rindió para alcanzar hasta cinco triples de Bassas y Barreiro que garantizaron la victoria. El juego se colocó en empate con 88 a 88 puntos, y minutos antes de que finalizara se obtuvo el triunfo de la selección española con un tiro libre.

Ya España se encuentra en la plaza para el Eurobasket de 2022, solo tuvo que terminar la última ventana de la fase con Israel. El domingo 21 de febrero compitió con Israel en un juego que afianzó el privilegio de estar en el Eurobasket. Cabe destacar que Israel fue un equipo imbatible y sólido hasta el último partido contra España. No concedió ninguna derrota dentro de sus cuatro partidos.

El equipo también derrotó a Israel

Participar en un partido donde no hay nada que disputar no es tan fácil como parece, ya que la selección española se tomó en serio el juego de España Vs. Israel. Fue el último partido de la fase clasificatoria para entrar al Eurobasket 2022, donde España tenía un lugar asegurado. Israel quedó derrotado por una diferencia de 5 puntos (78 a 73 puntos) por la defensa de Scariolo en la primera parte del partido, aunque los israelís no dudaron en cambiar la posición con un triple.

Los tiros libres de Israel casi hacen que España perdiera el partido, pero los jugadores Bassas y dos López-Aróstegui triunfaron con cuatro tiros libres. En los últimos 15 segundos del partido lograron la victoria por completo hacia el Eurobasket 2022. Con ayuda de Brizuela, el mejor jugador que anotó 18 puntos, España se mantuvo en una posición imposible de desequilibrar.

El equipo de Israel se minimizó porque España mantuvo una intensa defensa. Francis Alonso animó al Partido con un ritmo increíble que dominó ante los israelís. Los contrincantes de España quedaron atascados por las estrategias defensivas de Scariolo. Israel no pudo aumentar las cuatro canastas que anotó, así que el equipo español rebasó con nueve tiros libres (4 a 9). Son estrategias que no cambiaron durante el Desarrollo del juego.

Durante el Segundo tiempo de juego, cambiaron las canastas de Israel porque se redujo la defensiva de España. Aunque anotaron cuatro tiros libres de una tacada, igual la selección española firmó el triunfo en los últimos minutos. La defensa fue acertada y de gran intensidad, aunque en medio del Partido Israel se puso por delante con 13 a 27 puntos. Fue fácil para los israelís colocarse en esa posición con el 48,1% en el minuto 37. Hasta ahora se le denomina un milagro la victoria de España.

Scariolo expresa que recuperaron la intensidad de la defensa y el impulso de Barreiro para retomar el ritmo del partido. Los triples de Menco, Cohen y Blatt hicieron que Israel batallara hasta el final porque no se daba por vencido. Y en el último minuto, España acertó con un tiro libre que sentenció con resultados favorables para el Euroba

Nota de Prensa