Escándalo en el hipismo mundial: Investigan a jinete y entrenador por montar un caballo muerto

marzo 2, 2021 - 11:53 am

El jinete irlandés Rob James y el entrenador, Gordon Elliot, están siendo investigados por montar encima de un caballo muerto.

El ganador de Cheltenham en 2020, fue protagonista de un vídeo que está desatando las críticas en redes sociales. También su entrenador Elliot viralizó una imagen en la que aparecía encima de un ejemplar sin vida.

El jockey «bromea» subiéndose en el lomo de este, como si le estuviera montando. Ante el escándalo, la Junta Reguladora de Carreras de Caballos de Irlanda (IHRB) ya ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

ROB JAMES – JOCKEY. Riding today even, get this seen, get him fucked. Rode for Elliott too, wonder where he learnt it?! #horse #racing #horseracing #gordonelliott #bha #irhb #not #on sick fuck. pic.twitter.com/jpjeBWeWqd

— IRantz (@rantz_i) March 2, 2021