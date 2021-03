Erickvaldo Márquez estudiante de la ULA y privado de libertad defendió su tesis tras las rejas

marzo 25, 2021 - 12:34 am

El joven Erickvaldo Márquez estudiante de la Universidad de Los Andes, ULA, quien está privado de libertad, defendió la memoria de grado en un retén policial de la ciudad de Mérida.Mery López de Cordero, decana de la Facultad de Humanidades y Educación y en representación de su Consejo, presenció este hecho, que catalogó como un acto sin precedentes en la historia de la Universidad de Los Andes, según reseña el portal Comunicación Continua.

Erickvaldo Márquez Moreno, tiene cuatro detenido en el retén de Glorias Patrias en Mérida y a pesar de tener orden de liberación, no le quedó de otra sino presentar y defender su tesis de grado detrás de las rejas, convirtiéndose en un ejemplo de lucha y tenacidad para muchos.

El Bachiller Erickvaldo Márquez, estudiante de la carrera de Educación Física, Deportes y Recreación, defendió con valentía, tesón, integridad y excelencia su Memoria de Grado titulada “Programa de Actividades Físico Recreativas para Privados de Libertad” en un espacio no universitario. Su tutora fue la profesora Doris Guillén y los otros miembros del jurado fueron los profesores Guillermo Pérez y Luis Albarrán.

López Cordero resaltó que durante 45 minutos los acercó a la comprensión del sentido humanitario de su investigación. Su trabajo da cuenta de que no importa cuán duro te golpee la vida, – no como él mismo lo dijo: “No sé por qué Dios quiere que esté aquí”-, lo que importa no es que nos caigamos, pues “lo que Dios mira es cuando nos levantamos”.

«Erickvaldo fue más allá del querer levantarse solo él. Su trabajo está orientado a que otros también puedan levantarse y seguir adelante. Pudo haber hecho un trabajo documental y, seguramente, en su situación habría sido más fácil. Pero no, el eligió una memoria de corte cualitativo, cargada de humanismo, como ya lo dije, porque se orientó a buscar mejores condiciones de vida, más salud física y espiritual para sus compañeros privados de libertad», acotó la académica.

Sin recursos, con materiales de reciclaje fue capaz de elaborar cuerdas para saltar, pesas, pelotas, logró la demarcación de canchas ajustadas a los espacios del Retén; planificó y llevó a la práctica intercambios deportivos que, además, funcionaron como espacios para el esparcimiento y el juego. Después de su defensa, el jurado reconoció la valía de su trabajo y le otorgó la máxima calificación de 20 puntos con Mención Publicación.

«Creo que Erickvaldo no solo ha sido y es resiliente, sino que es un ejemplo para todos, por su valentía y fortaleza para seguir adelante a pesar del dolor de saberse privado injustamente del sagrado derecho a su libertad, en la edad en que los jóvenes ansían volar, tienen los mejores sueños y aspiran hacerlos realidad. Afortunadamente, ha logrado su caro sueño de terminar su carrera. Ahora, yo espero que la justicia impere y, finalmente, se le reconozca la libertad plena que le ha sido arrebatada, a pesar de que ya le fue reconocida por el Juez de la causa, por ser inocente de todo cargo. Deseo que en el próximo acto de grado que se organice en nuestra Universidad, Erickvaldo termine de cumplir su sueño y, gozando de su plena libertad, esté recibiendo su título de Licenciado en Educación, mención Educación Física, Deportes y Recreación, como representación del poder y del sentido de la educación en la liberación y la transformación del ser humano» puntualizó Mery López de Cordero.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/Con información de Comunicación Continua