Enfermos de diabetes "pasan las de Caín": 76% no puede comprar sus medicamentos en Zulia, Distrito Capital y Monagas

Según el Monitor Salud Venezuela 76% de los pacientes de diabetes en Zulia, Distrito Capital y Monagas no tienen posibilidades de comprar sus medicamentos. Así lo determinó la primera encuesta de investigación en tres regiones que representan el occidente, el oriente y la región capital del país.

El tamaño de la muestra planteada fue 1.123 personas encuestadas, de las cuales 356 habitan en el Distrito Capital, 389 Monagas y 370 Zulia.

La investigación tuvo entre sus objetivos conocer la situación socioeconómica de los pacientes, además de conocer las dificultades para la compra de los medicamentos para los tratamientos, así como también la factibilidad en el acceso a la atención médico hospitalaria.

Entre los resultados se encontró que el desempleo es la característica laboral con mayor número de individuos entre los pacientes, los desempleados y de oficios del hogar, representan el 47% del total de la muestra, mientras que el 53% reporta empleo formal e informal.

El 55% de los pacientes encuestados reportó que vive con más de 4 personas en su hogar; 76% de la muestra manifestó que no tiene la posibilidad económica de adquirir medicamentos para la diabetes.

Entre las adicciones detectadas en los diabéticos encuestados, se observó que el 66% es adicto al café, el 19% adicto al alcohol y el 15 % adicto al tabaco. Solo un 31% reporta actividad física permanente, mientras que el resto 69%, manifiesta que nunca lo hace o en alguna oportunidad se ejercita.

El 61% de los diabéticos encuestados no consume vegetales, o solo lo hace entre 1 y 3 días a la semana. El 69% de la muestra son atendidos por el especialista en su enfermedad, mientras que el otro 31% lo atienden no especialistas, además el 55% no visita de manera regular al médico para sus controles rutinarios.

En cuanto a los diabéticos con enfermedades asociadas, el 39% de los encuestados no presenta otra enfermedad, y el resto (61%) si las presentan.

Entre las enfermedades más recurrentes destacan las enfermedades cardiacas con un 29%, el 7% con enfermedades renales y óseas; el 6% con enfermedades del sistema nervioso, 4% con enfermedades pulmonares y de piel, el 2% con enfermedades hepáticas y el 1% manifestaron tener enfermedades biliares y cáncer.

Al revisar las complicaciones asociadas a la diabetes, el 25% cursa con altos niveles de glucosa en sangre, el 16% problemas cardiacos, 11% retinopatía, 8% daño renal, 7% bajos niveles de glucosa en sangre, el 3% coma diabético, mientras que el 6% no sabe si cursa con alguna complicación.

El 73% no ha presentado descompensación por diabetes, mientras que el resto (27%) sí.

El 75% de los encuestados, presenta dificultades para conseguir medicamentos para la diabetes y un 25% si tiene la posibilidad de obtenerlos. En relación con la dificultad para conseguir insulina, observando que el 58% consigue insulina, el 21% no consigue y el otro 21% no sabe o no respondió.

El 20% de los encuestados están lo suficientemente capacitados para manejar su diabetes, el 37% algo capacitado, mientras que el 43% restante reporta que no están capacitados o no saben.

El 73% de los encuestados refirió que ha tenido que cambiar o adoptar nuevos hábitos alimentarios en los últimos 3 meses, dada la situación país, un 22% dijo no y un 5% no sabe o no responde, lo que indica un deterioro profundo de los hábitos alimenticios del venezolano, pudiendo traer complicaciones peligrosas a los enfermos de diabetes.

Del total de pacientes con diabetes que estuvieron hospitalizados, el 57% señala la falta de acceso a servicios de luz y agua durante su estadía en el hospital, el 29% señala que no sabe y solo el 14% tuvo acceso a esos servicios.

El estudio demostró que los pacientes diabéticos encuestados en los tres estados seleccionados, aparte de su enfermedad presentan otros problemas que inciden en el tratamiento de su enfermedad. Entre ellos tenemos: un alto porcentaje de desempleo, dificultades de conseguir y adquirir oportunamente los medicamentos hipoglucemiantes, así como una alimentación inadecuada y una muy escasa actividad física.

En relación con la utilización de los servicios de salud, la encuesta arroja, que los pacientes diabéticos no acuden de manera rutinaria a su consulta médica, además de no utilizar los mecanismos de control para mantener los niveles adecuados de glucosa en sangre.

Finalmente, el estudio demuestra que la emergencia humanitaria compleja que sufren los pacientes con Diabetes Mellitus conlleva al aumento del deterioro de su calidad de vida, expresado en el incremento de enfermedades asociadas con la presencia de complicaciones de su patología de base.

