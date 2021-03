Elle Macpherson a los 57 sigue siendo «El cuerpo» (Videos)

marzo 29, 2021 - 11:04 am

Eleanor Nancy Gow (Sídney, Nueva Gales del Sur; 29 de marzo de 1964), más conocida como Elle Macpherson, es una supermodelo y actriz, de origen australiano. Su esbelta y muy alta figura le valió el apodo de «El cuerpo». Está considerada, junto con Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer y Naomi Campbell, una de las grandes modelos tops de los años ochenta y noventa que revolucionó el mundo de la moda.

De ella https://www.elmundo.es/ comentó en julio de 2019:

Hombros de nadadora, tripa plana y piernas sin un ápice de grasa. Más de tres décadas después de que su epatante imagen enfundada en un minúsculo bañador negro en la portada de ‘Sports Illustrated’ forrara las carpetas y habitara los sueños de los adolescentes (y no tanto) de medio planeta, Elle Macpherson sigue siendo ‘El Cuerpo’. A sus 55 años, está claro que la modelo australiana, que es madre de dos hijos, juega en esa reducida liga de deidades bendecidas por una genética privilegiada, imposible de alcanzar para el resto de los mortales. Aspirar a conseguir su abdomen, sus glúteos o sus muslos no sólo es un misión imposible sino que seguramente nos conduciría directos hacia la senda de la frustración.Sin su adn, su 1,83 metros de estatura, su tiempo libre y sus dólares, no sólo resulta inalcanzable ser como ella, sino que tampoco lo es comer, entrenar y cuidarse, en el más amplio sentido de la palabra, como lo hace ella. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es tomar nota de sus ‘trucos’ para estar niquelada… aunque alguno de ellos (todo hay que decirlo) no tiene demasiada base científica.