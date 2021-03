marzo 24, 2021 - 2:44 pm

Esta chica brasileña del grupo de Las Gatas en el IG siempre tiene el cuidado de protegerse contra el Covid19. No deja de usar el tapabocas hasta en los momentos más íntimos.

La verdad es que tiene razón. Como dicen las abuelas «la masa no está pa´bollo» y los chamos lo expresan de esta manera»el Covid19 no juega carrito».

La lección es:

1-. Usa correctamente el tapabocas

2-. Lava constantemente las manos

3-. Evita reuniones de NO CONVIVIENTES.