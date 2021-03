El venezolano Ronald Acuña Jr. estrena su nuevo look con un jonrón en el Spring Training (Videos)

marzo 12, 2021 - 11:35 am

El venezolano Ronald Acuña Jr. conectó su primer jonrón en los entrenamientos primaverales en la victoria de 2-0 de los Bravos de Atlanta sobre los Rays de Tampa Bay.

El oriundo de Sabana Grande disparó su bambinazo por el jardín izquierdo en el sexto capítulo sin compañeros en circulación ante el lanzador Collin Mchugh.

Acuña mostró su look antes del juego. El varguense tenía el cabello largo e incluso usó las trezas gran parte de la temporada 2020.

En otros partidos de la jornada del jueves en el Spring Training, Marwin Gonzalez, Salvador Pérez y Manuel Piña se volaron la barda, mientras que los zurdos Eduardo Rodríguez y Jesús Luzardo se apuntaron victorias.

Gónzalez sonó par de estacazos por Medias Rojas de Boston, que doblegó 5-4 a Mellizos de Minnesota. El marcayero bateó su primer HR (izquierda) en el primer episodio, y el segundo (derecha) en el quinto con dos corredores a bordo.

Why homer from one side of the plate when you can homer from both? pic.twitter.com/viZZnalSnv

— Red Sox (@RedSox) March 11, 2021