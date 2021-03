El venezolano Rafael Ortega dio grand slam en los entrenamientos primaverales

marzo 10, 2021 - 9:41 am

El venezolano Rafael “Balita” Ortega conectó grand slam este martes con los Cachorros de Chicago, que dejaron en el terreno 8-7 a los Atléticos de Oakland en los entrenamientos primaverales.

El oriental la desapareció en el séptimo inning con tres corredores en circulación ante los envíos del zurdo Nick Nikutley.

Rafael Ortega solo tuvo ese turno en el partido. Sus compatriotas Wilson Contreras y José Lobatón se fueron de 3-1 y 1-1 con una anotada, respectivamente.

Por los Atléticos, los venezolanos Elvis Andrus y Carlos Pérez se fueron en blanco en par de visitas al plato.

De igual modo, los criollos Avisaíl García y Omar Narváez conectaron sendos cuadrangulares en la victoria 13-7 de Cerveceros de Milwaukee sobre Gigantes de San Francisco.

Omar sent that ⚾️ flying! #CactusCrew pic.twitter.com/0LYG7SnJkO

What’s better than one home run? Two.@AvisailGarcia | @ChristianYelich pic.twitter.com/sJ1tgGxY3f

— Milwaukee Brewers (@Brewers) March 9, 2021