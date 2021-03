El venezolano Félix Hernández no pudo ganarse un puesto en la rotación de Orioles de Baltimore

marzo 29, 2021 - 10:38 am

El venezolano Félix Hernández decidió ir a la agente libre al no ganarse un puesto en el roster de los Orioles de Baltimore, reportó el periodista Jon Heyman, del portal MLB Network.

El valenciano había firmado un contrato de liga menor con el conjunto de Maryland, con una opción al campamento primaveral.

«El Rey» podía cobrar 1 millón de dólares si lograba hacer el equipo.

