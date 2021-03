El venezolano Eduardo Rodríguez no abrirá en el Opening Day

marzo 26, 2021 - 10:23 am

Por segundo año consecutivo, el venezolano Eduardo Rodríguez no podrá lanzar en el Opening Day de la MLB con los Medias Rojas de Boston.

El mánager de los patirrojos , Alex Cora, anunció el viernes que el lanzador abridor «E-Rod», quien no abrirá en el Día Inaugural debido a un «brazo muerto».

El zurdo no pudo subirse a la lomita en el primer juego de la temporada pasada tras haberse diagnosticado miocarditis, una inflamación del corazón relacionada con el coronavirus.

Cora, dijo que Rodríguez se comunicó en los últimos días que su brazo no se sentía con toda su fuerza. En su cuarta apertura del entrenamiento de primavera, el zurdo luchó contra los Rays, lanzando dos entradas, lidiando con problemas de comando mientras permitía dos carreras, tres hits y dos bases por bolas mientras ponchaba a uno.

«El último no fue muy bueno en lo que respecta a sus cosas y su cuerpo. Hemos sido muy directos con él. Su cuerpo va a dictar lo que vamos a hacer con él, por lo que su horario se retrasó». no lanzó un bullpen «, dijo Cora. «Se suponía que iba a lanzar un bullpen hace dos días. Ayer jugó a atrapar y se sintió bien. Con el calendario como está, no podrá publicar el jueves, así que veremos cómo se desarrolla cuando vuelve al montículo «.

El piloto de Boston elogió a Rodríguez, y cree que puede lazar en las venidera campañas en el Opening Day. «Por la forma en que lanzas, en algún momento de tu carrera, serás titular en el Día Inaugural, tal vez más de una vez», dijo.

El venezolano fue el mejor abridor de Boston en 2019, terminando sexto en la votación del Cy Young de la Liga Americana y registró un récord de 19-6 con efectividad de 3.81 y WHIP de 1.33 en 34 aperturas.

Nathan Eovaldi tomará la bola por los Medias Rojas de Boston en el Opening de la MLB. Boston estrenará la temporada en el Fenway Park contra Orioles de Baltimore.

Eduardo Rodriguez is dealing with "dead arm" according to Alex Cora and will not start Opening Day. Nathan Eovaldi will get that assignment, instead.

— Mark Feinsand (@Feinsand) March 26, 2021