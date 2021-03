El venezolano Carlos Mendoza asume el mando de los Yankees tras la operación de corazón de Aaron Boone

marzo 4, 2021 - 11:18 am

El venezolano Carlos Mendoza dirigirá a los Yankees mientras Aaron Boone se recupera de una cirugía de corazón.

El barquisimetano, quien se desempeña como coach de banca de los mulos, estuvo a cargo del equipo durante la temporada 2020 tras ser expulsado Boone, quien será baja con el equipo después de someterse con éxito este miércoles a una operación de corazón en la que los cirujanos le colocaron un marcapasos.

Carlos Mendoza ya obtuvo una victoria en los entrenamientos primaverales con los Yankees, que superaron 4-1 a los Azulejos de Toronto.

El equipo de los Bombarderos del Bronx. dijo que la cirugía de Boone fue «como se esperaba» y que se recuperaba con normalidad en el Hospital St. Joseph, de Tampa (Florida), donde se realizó la intervención quirúrgica.

El gerente general de los Yanquis, Brian Cashman dijo que Boone podría regresar al equipo en dos o tres días.

Boone, de 47 años, quien se sometió a una cirugía a corazón abierto en 2009, dijo en un comunicado que ha tenido síntomas leves de aturdimiento, falta de energía y dificultad para respirar durante las últimas seis a ocho semanas.

As previously planned, Manager Aaron Boone will spend the night at St. Joseph's Hospital to rest and recover. He is currently in good spirits.

— New York Yankees (@Yankees) March 4, 2021