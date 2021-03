“El tromboembolismo pulmonar está siendo diagnosticado como Covid”: El internista y homeópata zuliano Hernando Rodríguez insiste

marzo 25, 2021 - 12:06 pm

-El maestro médico describe, desde Miami, algunos aspectos relacionados con una serie de patologías que desencadenan el mismo cuadro de coagulación sanguínea que, unido a otras afecciones específicas según cada caso, originan esta asombrosa y trágica secuencia de casos que de manera generalizada -escribe-están siendo atribuidos sólo al coronavirus. Y recomienda un conjunto de fármacos que atacan con efectividad los hongos que están siendo la verdadera causa, según advierte, de las muertes y ratifica que no hay pandemia. Los médicos tienen que estudiar esto.

Ya sé qué es lo que está matando a la gente con Covid y no COVID . Aunque he dicho que para mí no existe Covid ni variantes desde abril del año pasado , sino que existen unas 6 infecciones virales respiratorias etc. Ya en otros escritos he dicho cuáles son los virus que están confundiendo con el Covid .

Lo que está matando a la gente es que hay una patología que, estoy impresionado de la cantidad de casos y que es : «Tromboembolismo pulmonar «. Los trombos sanguíneos provienen de la vena cava inferior causados por dos motivos. 1) Hongo y 2) por un parásito llamado. Schistosoma mansoni Estos se alojan ahí, multiplicándose , lo que motiva a que se formen los coágulos de sangre y luego se van desprendiendo . De acuerdo a la cantidad o volumen de trombos desprendidos que van a dar a la aurícula derecha , luego al ventriculo derecho y luego terminan en la arteria pulmonar , impidiendo el volumen de sangre normal para que se oxigene. Esto explica lo que han conseguido en las autopsias .

No es neumonía , aunque cualquier virus respiratorio puede desencadenar problemas respiratorios neumónicos si el paciente tiene lesiones previas pulmonares, como enfisema , sarcoidosis , reflujo de muchos años , hipertensión pulmonar ( una de las causas son los tromboembolismos) , asma de muchos años , etc . Pero esta causa de Tromboembolismo es para mi la principal causa de muerte en estos pacientes que tienen cuadros vírales respiratorias (que parece que alborota el Tromboembolismo) y también sin patologías respiratorias. El Tromboembolismo leve puede dar síntomas y signos de cansancio más fácil , disnea , taquicardia, tos, y si es más grande el coágulo , da disnea (falta de oxígeno) severa, paro cardiaco , muerte. Mucha gente tiene este problema y no lo sabe . Al estar esos hongos o el Schistosoma mansoni en la vena cava inferior, también hará en muchos casos que la persona se le hinchen (edematizar) los pies (que puede ir subiendo hasta las piernas) Según la medicina , es la tercera causa de muerte en pacientes hospitalizados .

Releyendo los libros de medicina interna , vemos que es un cuadro nada fácil de diagnosticar , y aún más todavía en esta epidemia ( ? ), en la que pareciera que a los médicos se les ha olvidado que hay otras enfermedades.

Es muy absurda esta situación porque toda muerte, aguda o semi aguda, se la achacan al Coronavirus. Ya hemos revelado muchas veces datos que pueden ser verificados y, aún así , el fanatismo Covitero 19 impide ver bien claro.

Hemos mencionado que se registraron 80 millones de casos de Covid durante todo el año 2020 (de enero a diciembre) y que durante un año, normalmente hay mínimo 300 millones de gripes . Además que la Prueba PCR no es específica del coronavirus. La misma OMS aceptó esta información (la vino a publicar el 21 de enero 2021, luego que había sido dicha por muchos médicos e investigadores), por lo tanto los casos de Covid fueron muchos menos. O sea que no hubo pandemia. (Esto irrita y ofende a mucha gente , pero fíjense bien lo que estoy diciendo). Otro dato que dije es que, en el capítulo de Gripe del libro HARRINSON, se dice que las gripes normales estaciónales matan más gente que las epidemias, excepto que la gripe española, o del 1918.

También las estadísticas han demostrado que No se ha muerto más gente en el 2020 que en el resto de los últimos años. Les digo a las personas que se imaginen qué clase de pánico también se formaría, si toda la prensa mundial, siguiendo a la OMS, anunciara las muertes por corazón a diario, o las generadas por otra enfermedad.

Para mí el Covid se detuvo en Abril 2020 y este virus ataca fuerte al que tenga Sarcoidosis (enfermedad muy subdiagnosticada). Pero pareciera que estos seis virus distintos al Coronavirus, alborotan al proceso del Tromboembolismo, y así matan más fácilmente . Este Tromboembolismo pulmonar y cardíaco , es lo que han conseguido en las autopsias . Éste ha matado siempre mucha gente y en muchos casos lo han confundido con infartos cardiacos, y muerte súbita cardiaca. Me preocupa la cantidad de casos que hemos descubierto con virus y sin virus.

Atención

Les aconsejo que tomen cosas para licuar bastante la sangre como Aspirina de Adultos, dos veces o 1 clopidogrel de 75 mgr con 1 aspirina en unas 12 horas de separación. Y tomar Omega 3 ( o linaza o Chica que contienen esta sustancia) que también hace ese efecto. Hasta que se puedan hacer Tomografia abdominal , Eco Doppler , Resonancia , etc.

Pero si no se pueden realizar los Estudios , tomen preventivamente Albendazol 200 mgr mañana y noche por 12 días. Y. Ketoconazol 200 mgr mañana y noche por 12 días.

Con el hongo es más complicado porque no es el mismo hongo en todos los casos y puede ser en otro caso , Itraconazol, etc. Los hongos no se mueren con el mismo medicamento. Los médicos en vez de comenzar a criticar y objetar, les aconsejo que lean de nuevo estos temas en los libros de Medicina Interna de últimas ediciones.

Hernando Rodriguez , médico internista [email protected]