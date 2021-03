El trío estelar de los Nuggets lideró victoria sobre 76ers

marzo 31, 2021 - 8:42 am

Nikola Jokic, Jamal Murray y Michael Porter Jr. se combinaron para sumar 78 puntos en el triunfo de los Denver Nuggets ante los Philadelphia 76ers, que perdieron su liderato en solitario de la conferencia Este de la NBA, este martes 30 de marzo.

Philadelphia, que intenta resistir en la cabeza del Este pese a la baja por lesión de Joel Embiid, cayó 104-95 en su visita a Denver sumando su segunda derrota seguida.

El base canadiense Jamal Murray, con 30 puntos, y el pívot serbio Nikola Jokic, con 21 puntos y 10 rebotes, estuvieron acompañados este martes del recital del joven alero Michael Porter Jr, que aportó 27 puntos, 5 triples y 12 rebotes.

El ala-pívot Aaron Gordon, fichado la semana pasada de los Orlando Magic, sigue su trabajo de adaptación al esquema de los Nuggets y terminó con apenas 6 puntos y 4 rebotes.

El argentino Facundo Campazzo se volvió a quedar sin anotar al fallar sus 5 lanzamientos de campo, todos triples. El base novato jugó 25 minutos desde el banquillo y sumó 2 rebotes, 1 asistencia, 2 robos y tapón.

Por los Sixers, el base australiano Ben Simmons decepcionó con 11 puntos y 3 asistencias como parte de una gris actuación colectiva.

«No hay excusas. Simplemente no jugamos muy bien», zanjó el técnico Doc Rivers.

Los Sixers se quedan con 32 victorias y 15 derrotas, el mismo balance que los pujantes Brooklyn Nets, que han ganado ocho de sus últimos 10 partidos.

Los Orlando Magic, equipo que la semana pasada vendió a sus grandes figuras, sorprendieron el martes al vencer en la cancha de Los Angeles Clippers por 103-96.

El joven alero Chuma Okeke lideró con 18 puntos la ofensiva de los Magic, que ocupan la penúltima posición del Este y se desprendieron el jueves del montenegrino Nikola Vucevic, el francés Evan Fournier y Aaron Gordon.

