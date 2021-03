El sencillo es para quien compre mas de 100 verdes ¿Justo?

marzo 16, 2021 - 11:08 am

Las mañas son las que se pegan, dicen las abuelas, otro refrán popular sentencia: «quien anda con cojos al año cojea», ambas verdades se aplican al tema del sencillo o vuelto con la moneda exranjera – Dólar, verdes- desde que al primer comerciante se le ocurrió la gran idea de no darle cambio a quienes hacen «compritas» y, reservarlo, para quienes pongan repletos los carritos con mas de 100 washintones.

Vaya a cualquier tienda o super o Marker – como lo llaman ahora – lleve un billete de 20$ y gaste 10$ la respuesta será «no tenemos cambio, se nos acabó». El comprador urgido de llevar los alimentos para su casa y sin medio en las tarjetas de débito debe resignarse a dejar «el bocadito» en la correa de la cajera.

«Lo más grave es que a ellos no les importa que dejes la compra, ellos adulan y tratan bien, de papito y mamita a quienes gasten el «tebillegar». Lo qie no entienden es que los compradores que lleban la caja somos nosotros, el pueblo que, a diario, busca lo poquito pa’ comer, los billetudos tienen zelle y cuentas en dólares, nosotros no», dije compungida y, a la vez, con rabia, Josefina López.

Manuel Gotopo contó «yo había comprado 15 verdes, tenía 20 y me dijo la cajera que no había cambio, caja de por medio una señora estaba pagando 5$ exactos. La señalé y le dije allí acaba de entrarle mi vuelto, señorita. Pues de vaina y no me sacan a golpes».

Pa´caña si

Fernandito Moreno, chispeante hombre de 1ro de mayo hace una observación que vale la pena destacar: «mire, señor, lo que no hacen los supermercados y abastos lo están haciendo los licoreros, los vendedores de caña. Vaya con el billete de verdes del monto que sea y compre una cajita, una botella, se va a conseguir ofertas locas como: una cajita+ una bolsa de hielo+ un paquete de harina…tanto y, déjeme decir que siempre van a tener sencillo ¿cómo lo ve?

¿Solución?

Noticia al día consultó hace poocos por sus redes sociales acerca de una solución. Los lectores dijeron, casi que al unísono «las monedas del dolar». ¿Será en verdad esa la respuesta?.

