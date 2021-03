La imagen del nazareno llega a Venezuela en medio de epidemia

marzo 31, 2021 - 10:51 am

En medio de una epidemia catalogada como peste del vómito negro que azotó la ciudad de caracas en el año 1696. Una talla de madera de pino hace su aparición para posteriormente ser idolatrado en todo el país por el catolicismo. El escultor al que presuntamente se le atribuye la talla de la figura del nazareno es al renombrado Felipe de Ribas, cabe destacar que al finalizar su obra los poblantes de esa época afirman que el nazareno de san pablo se le apareció al escultor diciendo » Donde me has visto que tan perfecto me has hecho».

Seguidamente en medio de una Venezuela gris y muy golpeada por esta epidemia la madera fue trasladada a la ciudad de caracas para ser venerado en la iglesia de san pablo ermitaño…al transcurrir los días fue sacado en su primera procesión y al pasar por un huerto verde, frondoso y que también cultivaba limones. Así el destino habría hecho de las suyas al permitir que entre la corona de espinas del nazareno se enredara un racimo de limones causando así que cayeran al suelo para luego ser recogidos por sus seguidores.Es importante recordar que para ese momento los limones habrían sido suministrado a los enfermos por ser considerados como «milagrosos».

Guzmán Blanco ordenó derribar el templo inicial para convertir ese espacio en un teatro municipal,mandó erigir en honor a su esposa la Basílica de Santa Teresa, siendo trasladada la imagen a este nuevo templo, donde es venerada en la actualidad.

A pesar de que el encargado del recorrido del nazareno pedro infante informó que los seguidores del nazareno no se podrían acercar al lugar ni en moto ni en pie en la procesión de este año 2021, la imagen es protegida por 1.880 funcionarios, según informa la vicepresidenta Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Carmen Meléndez.

Finalmente el recorrido partirá de la basílica de santa teresa para así empezar a recorrer los 43 temblos previstos en el traslado.

