El Miss Universo regresará el próximo 16 de mayo en Miami

marzo 3, 2021 - 9:30 pm

El concurso de Miss Universo volverá a celebrarse el próximo mes de mayo, tras un parón de un año y medio por la pandemia de Covid-19, informó la organización. El evento tendrá lugar el 16 de mayo a las 20.00 horas local en el hotel Seminole Hard Rock & Casino, ubicado en el estado de Florida (EE.UU.), y será retransmitido en directo.

La última edición se remonta a diciembre de 2019, cuando la sudafricana Zozibini Tunzi se alzó con la corona de la belleza y desde entonces ha ostentado este título.

La presidenta de la organización Miss Universo, Paula Shugart, aseguró que han estado meses preparando este evento para garantizar la seguridad ante el coronavirus.

Lee también: Álex Casademunt no ganó en Operación Triunfo pero conquistó al público

Según declaraciones recogidas por medios locales, el concurso seguirá unas pautas similares a la competición de Miss Estados Unidos, que se celebró en Memphis el pasado noviembre. Todavía se está estudiando si se permitirá la presencia de una audiencia reducida durante el acto.

El concurso, seguido con atención en buena parte del mundo, se retransmitirá en más de 160 países y territorios y, en Estados Unidos, el canal Telemundo lo emitirá en español.

La sudafricana Zozibini Tunzi fue proclamada el 8 diciembre de 2019; y debido a la suspensión temporal del concurso por la pandemia, se ha convertido en la reina de la belleza que más tiempo ha lucido la corona, sucedió como ganadora de Miss Universo a la filipina Catriona Gray, quien fue la vencedora en 2018.

The moment we've all been waiting for…🚨

The 69th #MISSUNIVERSE Competition will air live around the world from Seminole Hard Rock Hotel & Casino on Sunday, May 16 at 8:00 PM ET. @hardrockholly

For more show information, visit https://t.co/25sAUG0jBb #GuitarHotel pic.twitter.com/V9mYGYujtN

— Miss Universe (@MissUniverse) March 3, 2021