El Granada de Yangel Herrera y Darwin Machis pasó a cuartos en la Europa League

marzo 18, 2021 - 4:09 pm

El Granada de los venezolanos Yangel Herrera y Darwin Machis avanzó a los cuartos de final de la Europa League pese a caer 2-1 este jueves ante el Molde FK.

Herrera dio el pase a gol del conjunto rojiblanco en el Puskás Aréna. Roberto Soldado hizo su anotación tras el centro del volante vinotinto en el minuto 72′.

El equipo noruego picó adelante en el marcador con el autogol de Jesús Vallejo (23′). Molde soñaba con la remontada, pero el segundo tanto vino muy tarde en el tiempo de descuento por medio de Eirik Hestad (90+3).

Yangel Herrera has assisted a late goal for Granada, making it 3-1 to the Spanish club on aggregate against Molde. ⚽️

It’s all but official that the club will make the next stage of the Europa League now. ⚡️

pic.twitter.com/B5RKQlNMSc

— FUTVE English (@FUTVEEnglish) March 18, 2021