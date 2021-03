El gobernador de Nueva York dijo que está “avergonzado” por las denuncias por acoso sexual pero no renunciará a su cargo

marzo 3, 2021 - 9:44 pm

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aseguró este miércoles que no renunciará a su cargo tras ser denunciado por acoso sexual.

“No voy a renunciar”, sostuvo el funcionario demócrata en una rueda de prensa en la que subrayó que cooperará totalmente con la investigación sobre los hechos que llevará a cabo la Fiscalía General del estado.

Pese a aclarar que no dejará el cargo, Cuomo dijo que se siente “avergonzado” por las denuncias y pidió disculpas: “Entiendo que actué de una manera que hizo a la gente sentirse incómoda, no fue intencionado y franca y profundamente pido perdón por ello, me siento muy mal por eso, estoy avergonzado”, dijo al borde de las lágrimas, con la voz temblorosa.

“Nunca toqué a nadie de manera inapropiada (…) “Ciertamente nunca, nunca tuve la intención de ofender o hacer daño a alguien o causar dolor a alguien”, agregó. Asimismo, el gobernador urgió a los residentes del estado “que esperen los hechos del informe del fiscal general antes de tener una opinión” sobre lo acontecido.

“Pido perdón por cualquier dolor que haya podido causar a alguien, nunca fue mi intención y seré una mejor persona a raíz de esta experiencia”, concluyó.

Dos antiguas colaboradoras y una tercera mujer acusaron a Cuomo de haberlas acosado verbal y físicamente, lo que ha desatado una ola de críticas contra el gobernador dentro y fuera de su partido, al que han pedido que renuncie a su cargo.

La primera denuncia fue de Lindsey Boylan, antigua asesora de Cuomo y actual candidata a presidenta del condado de Manhattan, quien aseguró que este la acosó en varias ocasiones entre 2016 y 2018, llegando a darle un beso no solicitado en los labios.

A sus acusaciones se sumaron este fin de semana las de Charlotte Bennett, que fue asesora de políticas de salud hasta el pasado noviembre y que dijo a The New York Times que el gobernador le preguntó si era monógama y si alguna vez había tenido relaciones con hombres mayores.

Infobae