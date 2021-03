El equipo venezolano Atlético SC quiere sumar sus primeros puntos en la Copa Libertadores Femenina

marzo 9, 2021 - 10:52 am

El Atlético S.C. de Venezuela buscará este martes su primera victoria en la Copa Libertadores Femenina 2021 ante el equipo peruano de Sol de América.

El conjunto nacional se estrenó el pasado sábado en el torneo continental, y cayó derrotado 4-0 ante el elenco colombiano de Independiente Santa Fe en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en Buenos Aires (Morón).

🔥🇨🇴 ¡Debut con goleada! Revive los goles de @santafe, que venció 4⃣-0⃣ a #AtléticoSC por el Grupo C de la #LibertadoresFEM.

⚽ Os gols do #SantaFe, que estreou com vitória por 4-0 sobre o #AtléticoSC pelo Grupo C.#LaGloriaEsDeEllas #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/SLjx2Fa3mZ

— CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) March 6, 2021