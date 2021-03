El equipo de LeBron arrasó en el Juego de Estrellas de la NBA

marzo 8, 2021 - 9:32 am

El equipo LeBron James no tuvo piedad contra la escuadra de Kevin Durant en el Juego de las Estrellas (All-Star) de la NBA al imponerse el domingo 170-150 en Atlanta (Georgia).

«El Rey» solo consiguió anotar dos puntos en este encuentro, donde jugó nueve minutos, para alcanzar su cuarto triunfo consecutivo en el All-Star.

El griego Giannis Antetokounmpo, del Equipo LeBron, fue el máximo anotador del juego en el State Farm Arena de Atlanta, donde no se permitió el acceso de aficionados a causa de la pandemia de coronavirus.

Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) sumó 36 puntos con una asombrosa estadística de 16/16 en tiros de campo, con tres triples incluidos, mientras sus compañeros Damian Lillard (Portland Trail Blazers) y Stephen Curry (Golden State Warriors) anotaron 32 y 28 puntos.

🌟 ALL of #NBAAllStar 2021 in Atlanta took place on March 7, with the #HBCU community taking center stage!https://t.co/Dk2xRM2E2H

— NBA (@NBA) March 8, 2021