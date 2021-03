El desgarrador mensaje de Marie Clarie Harp para su amigo Dave Capella

marzo 29, 2021 - 12:19 pm

La animadora y exmiss Marie Clarie Harp, quien se encuentra en México cumpliendo con compromisos laborales, al enterarse de la triste noticia del fallecimiento de Dave Capella, dedicó unas palabras a su amado compañero de trabajo y amigo.

«No se que escribir. No se que decirte. No se que sentir. Mi hermano, mi confidente.. Que hacemos con todos los proyectos ? Que haremos con todos los recuerdos ? Qué dejaste de sufrir ? Si ! Pero en principio no merecías sufrir.

Hoy es el peor día de mi vida, mantuve la fe incansablemente!!! Pero sentí que te despediste de mi…»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marie Claire Harp (@marieclaireoficial)

