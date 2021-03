El circuito de Silverstone acogerá una carrera sprinten en el 2021

marzo 11, 2021 - 12:06 pm

El circuito de Silverstone albergará una de las tres ‘carreras sprint’ que se harán este año en el campeonato del mundo de Fórmula Uno.

Este nuevo formato, que se hará en tres ocasiones durante este Mundial de 2021, supondrá que se pasa la clasificación al viernes, en lugar de la segunda sesión de prácticas, y esta mini carrera se realizará el sábado, antes de la carrera del domingo.

«Estamos finalizando los detalles de esto. No queremos quitar prestigio al Gran Premio, eso seguirá siendo el punto clave del fin de semana», dijo Stefano Domenicali, presidente ejecutivo de la Fórmula Uno, al Daily Mail.

«Tendremos la clasificación el viernes y luego esta mini carrera el sábado. Dará más contenido a los aficionados, a la prensa y a los medios de comunicación».

La carrera durará una media hora, más o menos un tercio de la del domingo, no habrá podio, pero sí repartirá puntos y servirá para determinar las posiciones de parrilla del domingo. Los otros dos Grandes Premios que podrían albergar este nuevo tipo de formato saldrían de las carreras en Italia, Brasil y Canadá.

