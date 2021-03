El Atlanta de Josef y Ronald Hernández fue vacunado contra el covid-19

marzo 30, 2021 - 12:32 pm

Los jugadores del primer equipo del Atlanta United, incluidos los venezolanos Josef Martínez y Ronald Hernández, recibieron este lunes 29 de marzo las primeras dosis de la vacuna contra el covid-19.

Los futbolistas del Atlanta se desplazaron hacia el Centro Comunitario de Vacunación del Estadio Mercedes Benz para recibir la inmunización.

En el estado de Georgia la elegibilidad para vacunarse está establecida para mayores de 16 años. Ante esto, los jugadores se apegaron a las pautas establecidas para realizar sus citas y obtener la primera parte de la inmunización.

Getting ready to safely reunite with the 17s.

Every #ATLUTD first team player was vaccinated today at the @MBStadium Community Vaccination Center, which has served as a vaccination site for more than 8️⃣5️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ Georgians to date. pic.twitter.com/qV5nK4wA6H

— Atlanta United FC (@ATLUTD) March 30, 2021