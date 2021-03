Dwayne Johnson reveló la fecha de estreno de ‘Black Adam’

marzo 29, 2021 - 1:33 pm

Black Adam tiene fecha de lanzamiento oficial. Dwayne Johnson, «La Roca», quien interpreta al supervillano, compartió en Instagram que la película se estrenará el 29 de julio de 2022.

“Un mensaje de fuerza disruptiva e imparable de parte del hombre de negro”, tituló Johnson la publicación que mostraba al icónico Times Square con un adelanto visual de Black Adam. “La jerarquía de poder en el Universo DC está a punto de cambiar”.

“Black Adam” sigue la historia del antihéroe del mismo nombre, interpretado por Johnson. El personaje de Black Adam apareció por primera vez en DC Comics en la década de 1940 como un villano corrupto por el poder, y poco a poco se convirtió en un antihéroe en la década de 2000, conocido por su ignorancia de las reglas y convenciones.

Recientemente Pierce Brosnan fue elegido como Dr. Fate en la película, marcando su primer papel de superhéroe. También conocido como Kent Nelson, el Dr. Fate es hijo de un arqueólogo al que le enseñaron habilidades de hechicería y le dieron el mágico Casco del Destino. El personaje, creado por Gardner Fox y Howard Sherman, es uno de los personajes más antiguos de 600, habiendo aparecido por primera vez en la década de 1940 en More Fun Comics No. 5.

En noviembre de 2019 Dwayne Johnson anunción que la Sociedad de la Justicia y sus integrantes serían parte de la película. El casting de Brosnan completa la alineación de los fundadores de la Sociedad de la Justicia de América, con Aldis Hodge interpretando a Hawkman, Noah Centineo como Atom Smasher y Quintessa Swindell interpretando a Cyclone.

“Black Adam” está dirigida por Jaume Collet-Serra, quien también dirigió a “La Roca” en “Jungle Cruise” de Disney junto a la actriz británica Emily Blunt. Además de ser el protagonista, como ya es costumbre, Johnson también produce sus propias películas.

Black Adam marca la segunda película de New Line/DC después del éxito de Shazam! en 2019. Ambos personajes, Shazam y Black Adam, son conocidos como archirrivales en el Universo DC. Está previsto que la producción de la película comience en abril en Atlanta.

El primer teaser oficial de ‘Black Adam’ salió en agosto del año pasado. Un video de 2 minutos que contaba la historia de Kahndaq, el lugar que vio el ascenso del supervillano en los cómics de DC. Para los fans ha sido una espera larga desde los primeros comentarios que se hicieron en 2018 por parte de los productores, pero para ‘La Roca’, según lo dijo en la convención DC Fandome, se trata de un proyecto que lleva preparándose por más de 10 años.

Hace cinco mil años, Kahndaq era un crisol de culturas, riqueza, poder y magia. Sin embargo, la mayoría de nosotros no teníamos nada, excepto las cadenas alrededor del cuello. Kahndaq necesitaba un héroe, en vez de eso, me tuvieron a mí. Hice lo que había que hacerse y me encarcelaron por ello. Ahora, cinco mil años después, soy libre y les doy mi palabra … Nadie volverá a detenerme jamás.

El pasado 18 de marzo se estrenó en HBO Max y plataformas digitales la versión de Zack Snyder de La Liga de la Justicia. Para este año sólo queda una película más de DC, se trata de El Escuadrón Suicida, que podrá verse a partir del 6 de agosto. Mientras tanto, el año 2022 tendrá 4 películas de superhéroes y villanos además de ‘Black Adam’. Primero Batman de Matt Reeves, el 4 de marzo; DC Super Pets el 20 de mayo; Flash el 4 de noviembre; y por último Aquaman 2 el 16 de diciembre de 2022.

Infobae